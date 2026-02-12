Bundesliga: Amiri mit Kampfansage an den BVB

SID 12.02.2026 • 05:39 Uhr Die Rheinhessen wollen ihre Erfolgsserie ausbauen und auch das Meisterrennen durcheinander mischen.

Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri hat vor dem Gastspiel des FSV Mainz 05 bei Borussia Dortmund eine Kampfansage gesendet. „Wir sind ein Angstgegner für große Vereine. Die wissen, wir gehen ihnen auf die Nerven. Wir laufen, marschieren, werden nie müde, sind eklig. Auch Dortmund ist schlagbar. Mainz ist nie einfach für Dortmund“, sagte der 29-Jährige bei RTL/ntv und sport.de. Der FSV könne dem BVB „weh tun“ und dort „gewinnen“ am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL).

Zuletzt holte der Abstiegskandidat aus Rheinhessen drei Siege in Serie in der Bundesliga, einen großen Anteil daran habe Trainer Urs Fischer. „Er ist wie eine Vaterfigur, wir haben sehr viel Respekt vor ihm“, sagte Amiri: „Er strahlt jeden Tag und ist sehr klar in dem, was er will. Kein Trainer, der nur auf Sicherheit wert legt, er will uns in Drucksituationen sehen.“ Sowohl die Konzentration als auch das Trainingsniveau seien unter dem Schweizer „höher“ geworden.