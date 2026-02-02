503.400 Euro! Hohe Strafe für den HSV

SID 02.02.2026 • 17:38 Uhr Der Hamburger SV bekommt vom DFB eine Strafe auferlegt. Hintergrund ist das unsportliche Verhalten der Anhänger.

Dem Hamburger SV kommt das Fehlverhalten seiner Fans teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten aufgrund unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit acht Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 503.400 Euro belegt.

Davon kann der Verein bis zu 167.500 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

HSV-Fans zünden bengalische Feuer

Der größte Teil der Strafe ist auf das Nordderby gegen Werder Bremen im Dezember 2025 zurückzuführen. 78 Bengalische Feuer, 51 Blinker und fünf Rauchtöpfe zündeten die HSV-Fans.