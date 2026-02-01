Ex-U21-Nationalspieler verlässt Augsburg

SID 01.02.2026 • 14:20 Uhr Arne Maier sucht eine neue Herausforderung. In Augsburg saß er zuletzt nur auf der Bank.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg und Mittelfeldspieler Arne Maier gehen getrennte Wege. Der frühere U21-Nationalspieler wechselt kurz vor dem Ende des Transferfensters nach Ungarn zu Ujpest Budapest, das gab der FCA am Sonntag bekannt. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Maiers Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

„Nach offenen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, Arne bereits jetzt den Wunsch nach einer neuen sportlichen Perspektive zu ermöglichen und haben eine Lösung gefunden, die für alle Seiten passt“, sagte Sportdirektor Benni Weber.