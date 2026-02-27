Bauer und die Wolfsburger Krise: "Meine Familie leidet auch"

SID 27.02.2026 • 14:50 Uhr Der VfL steckt auf Platz 15 tief im Abstiegskampf. Bauer glaubt dennoch an eine Wende.

Auch Trainer Daniel Bauer bekommt derzeit die angespannte Lage beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zu spüren. "Die Fans leiden, viele Familien von Fans leiden - meine Familie leidet auch, weil aktuell jetzt wirklich nur der VfL zählt", sagte der 43-Jährige am Freitag.

Sorgen um seine eigene Position macht sich Bauer trotz Platz 15 dennoch eher weniger. "Mir geht es um den Klub, mir geht es um den Verein und ich gebe mit meinem Trainerteam hier jeden Tag das Beste." Mehr könne er nicht tun, er sei trotz der jüngsten Rückschläge vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) "total davon überzeugt, dass wir gut gearbeitet haben mit den Jungs" und dass man in der Lage sei, dem Tabellenvierten "Paroli zu bieten".

Zuletzt hatte Bauer, der den Job erst im November von Paul Simonis übernommen hatte, noch Rückendeckung von Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen erhalten. Doch nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg stecken die Wölfe tief im Abstiegskampf. Nach dem bitteren 2:3 gegen den FC Augsburg war Bauer in der vergangenen Woche mit seinen Spielern hart ins Gericht gegangen, man verhalte sich "zum Teil wie eine Schülermannschaft".

Die Wortwahl habe ihm "keiner krumm genommen, sonst wäre das Verhältnis auch nicht mehr intakt. Punkt", stellte Bauer klar. Fakt sei, dass man im Moment "immer wieder Fehler" mache, "die in der Bundesliga brutal bestraft werden". Doch die "Mannschaft lebt, die Mannschaft brennt", versicherte der VfL-Coach: "Das wollen wir am Sonntag in Stuttgart auch auf den Platz bringen, auch konstant."