Baum erwartet "Schlacht" in Mainz

SID 05.02.2026 • 15:09 Uhr Der Trainer des FC Augsburg sieht auch die Mittel bei seinem Team, die Fastnachtsparty Mainzer zu "crashen".

Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg stellt sich beim Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf ein heißes Duell ein. "Das wird wirklich eine Schlacht werden. Ganz viele Zweikämpfe, ganz viel Wille und Mut wird da gefragt sein", sagte Baum am Donnerstag und betonte: "Wir sind auf Hab acht."

Beide Mannschaften sind gut in Form. Augsburg verlor keine der jüngsten vier Partien und gewann zuletzt gegen den bis dahin ungeschlagenen FC Bayern (2:1) sowie den FC St. Pauli (2:1). Mainz verlor nur eines der vergangenen neun Pflichtspiele und setzte sich zuletzt bei RB Leipzig (2:1) durch.

"Großes Thema" in der Trainingswoche des FCA sei es gewesen, "im Kollektiv besser zu werden". Wenn dazu die vorhandene individuelle Qualität wie etwa bei Stürmer Alexis Claude-Maurice käme, "dann können wir ein ekliger Gegner sein" und auch mal die Mainzer Fastnacht "crashen".