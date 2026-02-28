Baum weiter FCA-Trainer? "Macht gerade mega Spaß"

SID 28.02.2026 • 10:05 Uhr Der 46-Jährige will eine Fortsetzung seines Engagements über den Sommer hinaus nicht ausschließen.

Manuel Baum hat erstmals ein Engagement beim FC Augsburg als Trainer über den Sommer hinaus nicht ausgeschlossen.

„Wir hatten ja so eine ähnliche Situation vor Weihnachten, wo wir gesagt haben: die drei Spiele. Am Ende der Saison werden wir uns sicher wieder zusammensetzen, und dann geht es immer darum, was sind die besten Rollen im Verein“, sagte Baum nach dem 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln im 500. Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte.

Unter Baum befindet sich der FCA im Höhenflug. Aus den letzten sechs Spielen holten die Schwaben fünf Siege. Er freue sich einfach, so der 46-Jährige, „da zu sein, egal in welcher Rolle es ist. Es macht natürlich jetzt gerade mega Spaß, weil wir wieder gewonnen haben.“

Baum zurück auf alten Posten?

Baum war im Dezember zunächst für drei Spiele als Nachfolger von Sandro Wagner eingesprungen. Noch vor Weihnachten wurde das Engagement bis Saisonende ausgedehnt. Und jetzt?

Vorgesehen war bislang, dass Baum ab Sommer wieder als „Leiter Entwicklung & Fußballinnovation“ beim FCA tätig sein wird. Auch diese Rolle sei „herausragend“, sagte Baum am Freitagabend. Wenn es dieser Job wieder sein sollte, „ist es mir tatsächlich egal. Hauptsache, wir können in der Konstellation weiter arbeiten.“

Noch vor der Partie gegen Köln hatte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll von einer „klaren Absprache“ berichtet, „dass es bis Sommer geht“. Baum wolle „gerne wieder in seine Rolle zurück. Wir tun, glaube ich, ganz gut daran, einfach den Moment mit ihm zu nutzen, dass wir Woche für Woche idealerweise punkten. Dann schauen wir, wie weit es uns bringt“, sagte Ströll bei Sky.

Man sollte „nicht zu viel träumen“

Mit inzwischen 31 Punkten hat der FCA sein Minimalziel Klassenerhalt fast schon geschafft. Von höheren Zielen will Baum aber (noch) nichts wissen. „Wir haben mit der Mannschaft eines vereinbart, dass wir jetzt nicht auf die Tabelle schauen. Wir ziehen einfach die Saison durch und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt“, sagte der Coach. Man sollte „nicht zu viel träumen“, betonte auch Kapitän Keven Schlotterbeck, fügte aber an: „Wir möchten angreifen. Wir sind extrem stabil.“