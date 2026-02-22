Bayer-Profi fehlt wochenlang

SID 22.02.2026 • 14:34 Uhr Eine Oberschenkelverletzung aus dem Spiel bei Union Berlin zwingt Bayer-Verteidiger Loic Badé zum Zuschauen.

Bayer Leverkusen muss vorerst auf Verteidiger Loic Badé verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist in einer Mitteilung am Sonntag vermeldete, bestätigte eine MRT-Untersuchung den Verdacht einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Im Zuge der Niederlage der Werkself bei Union Berlin (0:1) am Samstag musste der Franzose in der 68. Minute unter Schmerzen vom Feld. Der 25-Jährige wird Trainer Kasper Hjulmand damit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.