FC Bayern: Nagelsmanns Berater "wusste, dass sie noch mal kommen würden"

Maximilian Lotz 24.02.2026 • 14:43 Uhr Berater Volker Struth verrät neue Details zur geplatzten Rückkehr von Julian Nagelsmann zum FC Bayern.

Dass der FC Bayern 2024 nach dem Aus von Thomas Tuchel auch über eine Rückkehr von Julian Nagelsmann nachgedacht hat, ist bekannt. Nun hat dessen Berater Volker Struth weitere Details zum geplatzten Comeback enthüllt.

Der Geschäftsführer der Agentur „Sports 360″ verriet dabei, dass sich damals auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß persönlich eingeschaltet hatte.

Berater verrät: Hoeneß warb um Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern

„Er rief mich an und sagte, dass die Trennung von Julian nicht bayern-like gelaufen sei und er es begrüßen würde, wenn Julian wieder Trainer wird“, sagte Struth im Bild-Podcast „Phrasenmäher“.

Die Bayern hatten sich im März 2023 von Nagelsmann getrennt, trotz der Aussicht auf drei Titel. Die damalige Führungsriege um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn verpflichtete stattdessen Thomas Tuchel, dessen Engagement 2024 wieder endete. Als Nachfolger holte der Rekordmeister schließlich Vincent Kompany.

Hoeneß hat seither immer wieder sein Bedauern über die Art und Weise der Trennung von Nagelsmann zum Ausdruck gebracht.

Die Gedankenspiele um eine Rückkehr im Frühjahr 2024 wurden laut Struth durchaus konkret: „Ich hatte es in den Eiern und wusste, dass sie noch mal kommen würden – und so war es auch."

Der Berater berichtete von einer Kontaktaufnahme durch Sportvorstand Max Eberl sowie anschließenden Gesprächen und persönlichen Treffen mit Eberl und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.

Berater enthüllt Gründe für Nagelsmann-Absage an FC Bayern

„Julian war nie dabei, hatte uns auch gebeten, da ganz sensibel mit umzugehen“, sagte Struth. Der Wunsch nach Diskretion rührte daher, dass Nagelsmann in seiner Funktion als Bundestrainer kurz vor dem Start der EM keine Unruhe aufkommen lassen wollte.

„Dass man überhaupt Gespräche führt, hätte schon eine Gefahr für die EM werden können. Das war am Ende auch ein ganz entscheidender Grund, warum Julian das nicht gemacht hat – zumal der Stachel auch noch ein bisschen tief saß“, ergänzte Struth im Hinblick auf die Nachwirkungen der Entlassung 2023.