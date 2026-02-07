Bonhof stärkt Polanski: "Keine Zweifel am Trainer"

SID 07.02.2026 • 06:31 Uhr Mönchengladbachs Präsident Rainer Bonhof ist fest von einer Wende überzeugt.

Trotz zuletzt nur zwei Punkten von Bundesligist Borussia Mönchengladbach aus den vergangenen vier Spielen besitzt Chefcoach Eugen Polanski offenbar das uneingeschränkte Vertrauen der Klubspitze.

„Am Trainer gibt es keine Zweifel“, sagte Gladbachs Präsident Rainer Bonhof vor dem Schlagerspiel am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Bayer Leverkusen in einem Interview mit der Rheinischen Post: „Ich bin überzeugt, dass er diese Flaute gemanagt bekommt.“

Gladbach rangiert nach bislang erst einem Sieg nach der Winterpause mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz in bedrohlicher Nähe zum Tabellenkeller.

Aus Bonhofs Sicht „fehlen derzeit Selbstvertrauen und Selbstverständnis. Fußball spielt sich auch zwischen den Ohren ab“.