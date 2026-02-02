Newsticker
Bremen verleiht Mittelfeld-Talent nach Frankreich

Bremen verleiht Mittelfeld-Talent

Skelly Alvero soll in seinem Heimatland Spielpraxis sammeln. Peter Niemeyer bergründet die Entscheidung.
SID
Bundesligist Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Skelly Alvero in dessen Heimat Frankreich verliehen.

Wie die Bremer am Montag mitteilten, schließt sich der 23-Jährige bis zum Sommer dem französischen Zweitligisten SC Amiens an.

Werder Bremen: Alvero kommt kaum zu Spielminuten

„Für Skelly ist es wichtig, mehr Spielzeit zu bekommen. Diese Perspektive hatte er bei uns zuletzt nicht“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.

Alvero kam im Januar 2024 auf Leihbasis von Olympique Lyon an die Weser, im Sommer 2024 verpflichtete Werder ihn fest.

Für die Bremer absolvierte er 20 Pflichtspiele und erzielte einen Treffer. Sein Vertrag läuft noch bis diesen Sommer.

