Bremen vor Einigung mit Thioune

SID 04.02.2026 • 10:37 Uhr Der 51-Jährige soll Nachfolger von Horst Steffen werden.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat offenbar einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Horst Steffen gefunden. Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen die Norddeutschen vor einer Einigung mit Daniel Thioune. Der 51-Jährige hatte bis Oktober Fortuna Düsseldorf trainiert und steht beim Zweitligisten noch bis Juni 2028 unter Vertrag.