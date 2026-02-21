Newsticker
Bringt Dortmund gegen Bayern im Titelrennen die Wende? Frage der Woche im Dopa

Bringt der Klassiker die Wende?

Der BVB fällt auf acht Punkte hinter Bayern zurück. Bringt der Klassiker noch die Wende? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
Der nicht gegebene Elfmeter in der Nachspielzeit im Topspiel zwischen Dortmund und Leipzig erhitzt die Gemüter. Beim BVB ist man empört und blickt kritisch auf den VAR. Selbst bei Leipzig sieht man die Situation ähnlich, pro BVB.
