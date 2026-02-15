FC Bayern vermeldet Diagnose: Neuers Verletzung schlimmer als gedacht

SPORT1 15.02.2026 • 12:14 Uhr Der FC Bayern muss bis auf Weiteres auf Manuel Neuer verzichten. Der Torwart hat eine Muskelverletzung.

Manuel Neuer hat sich beim 3:0-Sieg des FC Bayern im Bundesligaspiel bei Werder Bremen am Samstag einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Das gaben die Münchener am Sonntag bekannt.

Laut Angabe des deutschen Rekordmeisters muss Trainer Vincent Kompany „vorerst“ auf seinen Kapitän verzichten. Normalerweise beträgt die Ausfalldauer bei Verletzungen dieser Art mehrere Wochen. Am 28. Februar steht der Ligagipfel beim ersten Verfolger Borussia Dortmund an. Der BVB liegt sechs Punkte hinter den Münchnern zurück.

Sportdirektor Christoph Freund hatte nach dem Abpfiff bei Sky noch von einer „Vorsichtsmaßnahme“ gesprochen. Bei Neuer, der die zweite Hälfte von der Ersatzbank aus verfolgte, sei es „nicht schlimmer“, sagte Freund. Nun hat sich die Läsion doch als strukturell herausgestellt.