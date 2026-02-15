FC Bayern vermeldet Diagnose: Neuers Verletzung schlimmer als gedacht

Manuel Neuer hat sich beim 3:0-Sieg des FC Bayern im Bundesligaspiel bei Werder Bremen am Samstag einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Das gaben die Münchener am Sonntag bekannt.
Neuers Verletzung doch schlimmer
Laut Angabe des deutschen Rekordmeisters muss Trainer Vincent Kompany „vorerst“ auf seinen Kapitän verzichten. Normalerweise beträgt die Ausfalldauer bei Verletzungen dieser Art mehrere Wochen. Am 28. Februar steht der Ligagipfel beim ersten Verfolger Borussia Dortmund an. Der BVB liegt sechs Punkte hinter den Münchnern zurück.
Sportdirektor Christoph Freund hatte nach dem Abpfiff bei Sky noch von einer „Vorsichtsmaßnahme“ gesprochen. Bei Neuer, der die zweite Hälfte von der Ersatzbank aus verfolgte, sei es „nicht schlimmer“, sagte Freund. Nun hat sich die Läsion doch als strukturell herausgestellt.
Jonas Urbig wird Neuer im Tor der Bayern vertreten. Er ist auch in Bremen zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden und hat seinen Kasten saubergehalten.