Bundesliga: Freitagsspiel BVB vs. Mainz im Free-TV zu sehen!

SPORT1 11.02.2026 • 17:42 Uhr Der Freitagabend-Kracher Dortmund gegen Mainz wird im Free-TV zu sehen sein. Es ist bereits das zweite Bundesligaspiel dieser Saison, das bei RTL gezeigt wird. Ex-BVB-Trainer Edin Terzic wird als Experte dabei sein.

Eine gute Nachricht für alle, die kein Abo bei Sky oder DAZN abgeschlossen haben: Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz am Freitagabend (13. Februar) wird im Free-TV zu sehen sein. Der Sender RTL zeigt die Partie ab 20.15 Uhr live. Es ist schon der zweite „Flutlicht-Freitag“ beim Kölner Sender in dieser Saison.

Grund für die Ausstrahlung ist eine Kooperation zwischen RTL und Sky. Die beiden Sender könnten bald zusammengehören, denn RTL plant offenbar, den Pay-TV-Sender zu kaufen. Gemeinsam soll das Programm Streamingdiensten wie Netflix und Amazon Prime Paroli bieten. Die Kauf-Genehmigung wird in den nächsten Monaten erwartet.

Die jetzige Rechte-Übertragung an RTL ist durch das sogenannte „Schnupper-Angebot” von Sky möglich. Dieses ist im Rechtevertrag zwischen Sky und der Deutschen Fußball Liga GmbH (DFL) geregelt und erlaubt, dass in der Hin- und in der Rückrunde jeweils eine Partie von Sky im Free-TV gezeigt werden darf.

Ehemaliger BVB-Coach Terzic als Experte im Einsatz

Während Borussia Dortmund gegen Mainz seine Aufholjagd auf Rekordmeister Bayern fortsetzen will, wird ein bekanntes Gesicht an der Seite stehen. Der ehemalige BVB-Coach Edin Terzic wird die Partie vom Spielfeldrand als Experte begleiten. Der 43-Jährige war bis 2024 noch als Trainer bei den Dortmundern tätig.

Den Job als TV-Experte macht er dabei nicht zum ersten Mal. Beim Hinrundenspiel Köln gegen Bayern war er ebenfalls für RTL im Einsatz. Auch beim Konkurrenten Amazon Prime stand er schon bei einem Champions-League-Spiel am Seitenrand. Damals war es ebenfalls ein Dortmunder Spiel, das er kommentierte.