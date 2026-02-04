Bundesliga: Freitagsspiel für Bayern - BVB zweimal im Topspiel

Felix Kunkel 04.02.2026 • 11:16 Uhr Die DFL terminiert die Spieltage 25 bis 27. Der FC Bayern muss einmal freitags ran, der BVB zweimal am Samstagabend.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Bundesliga-Spieltage 25 bis 27 zeitgenau angesetzt. Tabellenführer FC Bayern München ist dabei zweimal samstags und einmal freitags im Einsatz.

Zum Auftakt des 25. Spieltags empfangen die Münchner am Freitag, den 6. März, um 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena. Eine Woche später steht das Auswärtsspiel bei Vizemeister Bayer Leverkusen an: Die Partie wird am Samstag, den 14. März, um 15.30 Uhr angepfiffen. Am 27. Spieltag trifft der FC Bayern am Samstag, den 21. März, ebenfalls zur Nachmittagszeit auf Union Berlin.

Bayern-Verfolger Borussia Dortmund bestreitet zwei Spiele am Samstagabend. Am 25. Spieltag gastiert der BVB um 18.30 Uhr beim 1. FC Köln. Zwei Wochen später empfängt Dortmund zur gleichen Anstoßzeit den Hamburger SV.

Aufsteiger am Samstagabend im direkten Duell

Dazwischen, am 26. Spieltag, kommt es im Topspiel am Samstagabend zum direkten Duell zwischen Köln und dem HSV.

Für den FC Bayern steht zwischen dem 25. und 26. Spieltag das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League an. In der nachfolgenden Woche, vor dem 27. Spieltag, steigt das Rückspiel. Auch für Leverkusen und Dortmund könnten englische Wochen bevorstehen, sollten die beiden Bundesligisten die Playoffs der Königsklasse überstehen.

Niedersachsenderby am Freitagabend

Darüber hinaus kommt es in der 2. Bundesliga zu einem brisanten Duell am Freitagabend, wenn am 20. März im Niedersachsenderby Hannover 96 den Rivalen Eintracht Braunschweig empfängt (18.30 Uhr). Am nächsten Tag gastiert Schalke 04 zum Spiel der Aufstiegsaspiranten bei Darmstadt 98, die Partie bildet das Topspiel um 20.30 Uhr.