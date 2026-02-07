Bundesliga: Guirassy der späte Retter! Stürmer lässt den BVB weiter träumen

SPORT1 07.02.2026 • 17:27 Uhr Der BVB feiert den fünften Bundesliga-Sieg in Serie. Damit wird der Abstand zum FC Bayern noch kleiner.

Der BVB macht das Meisterschaftsrennen noch spannender! Beim Kristenteam VfL Wolfsburg erzitterte sich Dortmund ein 2:1 (1:0). Somit feierte die Elf von Coach Niko Kovac den fünften Bundesliga-Sieg in Serie. In diesem Jahr gab es nur zum Auftakt am 9. Januar gegen Frankfurt beim 3:3 keinen Erfolg.

Bis zum Topspiel am Sonntagabend zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim (ab 17.30 Uhr im Ticker) beträgt der Rückstand der Borussen auf die Münchner nur noch drei Zähler. Der Titeltraum lebt weiter.

Was den Unterschied gemacht habe? „Mentalität“, sagte Nico Schlotterbeck bei Sky: „Also das, was uns seit Jahren abgesprochen wird. Wir haben Mentalität bewiesen.“

Guirassy rettet den BVB

Gegen Wolfsburg lieferte Dortmund erneut kein Spektakel ab, zeigte sich aber effektiv. Nach einer Ecke köpfte Julian Brandt am ersten Pfosten ein (38.). Nach der Pause schlug Wolfsburg durch einen Kopfball von Konstantinos Koulierakis zurück (52.). In der Schlussphase rettete Serhou Guirassy den glücklichen Sieg (87.).

Denn: Kurz vor der entscheidenden Szene verpasste Wolfsburg die Führung mehrfach. Mohammed Amoura scheiterte frei (71.)., Lovro Majer köpfte an die Latte (80.). In der Nachspielzeit schoss Maximilian Arnold noch einmal an die Latte (90.+1).

BVB baut Serie aus - Wolfsburgs Sorgen vergrößern sich

Während die Dortmunder ihre Erfolgsserie von 14 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage fortsetzten, verschärfen sich in Wolfsburg mit 19 Zählern auf dem Konto nach der dritten Niederlage in Folge die Abstiegssorgen.

„Es tut unfassbar weh. Die zweite Halbzeit war wahrscheinlich die beste in der ganzen Saison. Wir hatten Dortmund ganz klar am Rande der Niederlage und müssen das zweite Tor machen. Das machen wir nicht, und so grausam kann der Fußball sein“, ärgerte sich Wolfsburg-Coach Daniel Bauer bei DAZN.

Kovac fehlen fünf Stars

Der BVB in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Kurz vor dem Brandt-Treffer verpasste Maximilian Beier mit seinem abgefälschten Schuss gegen die Latte noch die Führung (32.). Auf der Gegenseite hatte Mohammed Amoura das 1:0 auf dem Fuß (25.).

BVB-Coach Niko Kovac fehlten fünf Stars. Karim Adeyemi, Emre Can, Marcel Sabitzer und Filippo Mane fielen verletzungsbedingt aus. Yan Couto musste krankheitsbedingt aussetzen.

Und so gab es drei Änderungen in der Startelf. Für Couto, Mane und Adeyemi rücken im Vergleich zum 3:2 gegen Heidenheim am vergangenen Wochenende Maximilian Beier, Niklas Süle und Julian Ryerson in die Startelf. Adeyemi fiel kurzfristig aus. Kovac erklärte bei Sky: „Karim ist im Spiel gegen Heidenheim umgeknickt. Er hatte starke Schmerzen. Er hat unter der Woche trainiert, musste aber das Abschlusstraining abbrechen.“