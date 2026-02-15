Bundesliga heute: Augsburg - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2026 • 12:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 15. Februar 2026, rollt ab 15:30 Uhr in der WWK-Arena der Ball, wenn der FC Augsburg den 1. FC Heidenheim 1846 zum sechsten Bundesliga-Aufeinandertreffen empfängt. Auf der Augsburger Bank nimmt Manuel Baum Platz, während beim FCH traditionsgemäß Frank Schmidt die Kommandos gibt. Das Spiel steht unter der Leitung von Schiedsrichter Felix Zwayer.

Alle bisherigen beiden Bundesliga-Gastspiele in Augsburg verlor Heidenheim, dennoch könnte der Aufsteiger nach dem Hinspielsieg im September erstmals beide Saisonduelle gegen den FCA für sich entscheiden. Augsburg geht indes mit der Referenz von drei Heimsiegen in Serie gegen Heidenheim sowie einer aktuellen Serie von sechs ungeschlagenen Heimpartien (3 Siege, drei Unentschieden) in die Begegnung – länger hielt ein solcher Lauf im Oberhaus für die Fuggerstädter nur von 2011 bis 2012.

Formkurven am Sonntag: Beide Teams seit Wochen ohne Erfolgserlebnis

Während Augsburg seit acht Bundesliga-Spielen an einem Sonntag sieglos ist (3 Remis, fünf Niederlagen), reist Heidenheim mit vier aufeinanderfolgenden Sonntagspleiten an und wartet ligaweit bereits seit acht Partien auf einen Dreier (2 Remis, sechs Niederlagen). Zudem hat der FCH nur eines seiner letzten fünf Auswärtsspiele gewonnen und steht mit 13 Punkten nach 21 Spieltagen so schwach da wie nie zuvor im Oberhaus. Auf der anderen Seite ist Manuel Baum der erste FCA-Coach, der in seinen ersten fünf Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage blieb.

Statistische Brennpunkte: Elfmeterflut, Kartensammler und wacklige Defensivreihen

Heidenheim ist als einziges Team der laufenden Saison noch ohne eigenen Strafstoß, während Augsburg bereits sieben Elfmeter gegen sich hinnehmen musste – ligaweit übertroffen nur vom VfL Wolfsburg. Auffällig: In 15 der bisherigen 21 Spiele sah ein Augsburger die erste Karte, gegen Heidenheim geschah dies sogar viermal in Serie. Beide Mannschaften sind zudem anfällig vor der Pause: Mit jeweils 21 Gegentreffern vor dem Seitenwechsel stellen sie die schwächsten Halbzeit-Defensiven der Liga. Komplettiert wird das Bild von zwei Torhütern mit Fehlerquote – Finn Dahmen und Diant Ramaj verursachten jeweils vier Gegentore durch individuelle Patzer, während Augsburg bei sechs Kopfballtreffern seinen Ligabestwert verteidigen will und Heidenheim mit acht Gegentoren per Kopf den Höchstwert teilt.

