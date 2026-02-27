Bundesliga heute: Augsburg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.02.2026 • 17:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 24. Bundesliga-Spieltag startet heute Abend (ab 20:30 Uhr im SPORT1-Liveticker) mit dem Duell zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln in der WWK-Arena.

Auf der Augsburger Bank nimmt seit Ende November Manuel Baum Platz. Unter dessen Regie haben sich die Schwaben Luft im Tabellenkeller verschaffen können. Als Zehnter besitzen sie acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Beim Gast aus der Domstadt steht Lukas Kwasniok an der Seitenlinie. Für den 44-Jährigen ist es der erste Auftritt nach seiner öffentlichen Entschuldigung für missverständliche Aussagen zum Fan-Support beim jüngsten 2:2 gegen Hoffenheim.

Augsburg - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Augsburg reist mit Rückenwind ins eigene Stadion: Vier Siege aus den vergangenen fünf Bundesliga-Partien bedeuten Platz zwei in der Rückrundentabelle hinter Borussia Dortmund.

Mit 13 Punkten aus sechs Rückrundenbegegnungen stellt der FCA sogar einen neuen Vereinsrekord auf. Herausragend dabei: Alexis Claude-Maurice, der 2026 bereits sieben Torbeteiligungen (3 Treffer, vier Vorlagen) sammelte und in den letzten vier Spielen gleich vier Assists beisteuerte.

Die Mannschaft von Manuel Baum ist zudem seit sieben Heimspielen ungeschlagen (vier Siege, drei Remis) und kann mit einem weiteren positiven Resultat den Vereinsrekord aus der Saison 2011/12 einstellen.

Rund um den Klub sorgt weiterhin die Kritik von Ex-Coach Markus Weinzierl am kurzlebigen Engagement von Sandro Wagner für Gesprächsstoff, doch sportlich hat sich Augsburg seit dem Trainerwechsel stabilisiert.

Personalsorgen und Entschuldigung: Lage beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln muss die Reise nach Schwaben mit einer langen Ausfallliste antreten. Verteidiger Joel Schmied fällt nach einer erneuten Muskelverletzung ebenso wie Sebastian Sebulonsen, Jan Thielmann und Alessio Castro-Montes aus.

Trotz der Personalsorgen erzielte Youngster Said El Mala am vergangenen Spieltag sein achtes Saisontor; schon in der Hinrunde traf er gegen Augsburg zum 1:1-Endstand.

Wird FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.