Bundesliga heute: Bayern - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.02.2026 • 12:30 Uhr FC Bayern München empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München empfängt Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) in der Allianz Arena und kann den eigenen Bundesliga-Rekord weiter ausbauen: Schon 43-mal siegte der Rekordmeister daheim gegen die SGE – kein anderes Duell brachte einem Klub so viele Heimerfolge.

Die Münchner eröffnen traditionell stark: In den vergangenen acht Heimpartien gegen Frankfurt gelang dem FCB stets das erste Tor. Mit aktuell 57 Punkten aus 22 Spielen stellt die Mannschaft zudem den besten Punkteschnitt aller Teams in Europas Top-5-Ligen (2,59) und übertrifft ihren Expected-Goals-Wert um satte +16,3 Treffer.

Bayern - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Harry Kane hat in 73 Prozent seiner Bundesliga-Einsätze für den FCB getroffen und steht nach 22 Spieltagen bei 26 Toren – eingestellter Liga-Bestwert. Trifft der englische Nationalstürmer, gewinnt Bayern derzeit zuverlässig (sechs Siege in Serie bei Kane-Treffern), bei Heimspielen sogar viermal hintereinander. Neun verwandelte Elfmeter bedeuten bereits die Einstellung seiner Vorjahres­marke; ein weiterer Strafstoßtreffer würde den historischen BL-Rekord einstellen.

Unterstützung bekommt Kane von Michael Olise: Der Franzose kehrt nach Gelbsperre zurück und könnte einen Rekord (seit 2004/05) einstellen, sollte er im siebten Spiel in Folge einen Assist beisteuern. Die Münchner Offensive ist ohnehin historisch: 82 Tore nach 22 Runden hat es zuvor nie gegeben.

Frankfurts Personalsorgen und die Schlüsselrolle von Nathaniel Brown

Eintracht Frankfurt reist mit einer langen Ausfallliste nach München. Flügelspieler Ansgar Knauff musste sich Anfang der Woche einer Operation im Bauchbereich unterziehen, Kapitän Robin Koch ist krank und kann ebenfalls nicht auflaufen. Dazu fehlen Arthur Theate, Rasmus Kristensen, Younes Ebnoutalib, Can Uzun und Michy Batshuayi; Arnaud Kalimuendo und Farès Chaibi sind fraglich.

Hoffnungsträger ist Abwehrmann Nathaniel Brown, der zuletzt erstmals seit November 2024 in zwei BL-Partien hintereinander traf und ligaweit die meisten Tacklings (52) sowie gewonnenen Tacklings (37) vorweist. Trotz dieses Lichtblicks reist die SGE mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen und ohne Erfolg in den letzten sieben Pflicht­auswärtspartien nach München – bei gleichzeitigem Ligaschlusslicht-Wert von 28 Gegentoren in der Fremde.

Wird FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.