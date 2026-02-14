Bundesliga heute: Bremen - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 12:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (14. 02. 2026, Anstoß 15.30 Uhr) steigt im ausverkauften Weserstadion das 118. Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München – kein anderes Duell gab es in der Liga-Historie häufiger. Werder wartet seit elf Spielen auf einen Sieg und steckt im Abstiegskampf fest, auf der anderen Seite reist der Rekordmeister mit 54 Punkten aus 21 Partien an die Weser. Bastian Dankert leitet die Partie, die Bayern mit der Empfehlung von 19 ungeschlagenen Auswärtsauftritten in Serie (14 Siege, fünf Remis) in Angriff nehmen.

Bremen - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Daniel Thioune sitzt zum zweiten Mal auf der Ban und rund um seine Mannschaft herrscht Unruhe. Klubchef Klaus Filbry stärkte unter der Woche Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz demonstrativ den Rücken und warnte vor Schnellschüssen: „Ruhe und Zusammenhalt“ seien gefragt, trotz Rang 16 und elf siegloser Partien. In der Winterpause prüfte Werder sogar eine spektakuläre Rückholaktion von Nationalstürmer Niclas Füllkrug, doch die angestrebte Leihe scheiterte aus wirtschaftlichen Gründen. Stattdessen soll Leihgabe Jovan Milosevic die Sturmprobleme lösen – bislang traf der 20-Jährige erst einmal. Hinzu kommt, dass die Grün-Weißen in jedem der vergangenen sechs Spiele das erste Gegentor kassierten und in den letzten vier Heimpartien stets früh in Rückstand gerieten.

FC Bayern München: Kompany setzt auf Kanes Torhunger und breiter Kader

Vincent Kompany nimmt auf der Gästebank Platz und kann dabei auf beeindruckende Serien bauen: Die Münchner gewannen ihre letzten 16 Pflichtspiele an der Weser, in 81 Prozent der Saisonspiele trafen sie in beiden Halbzeiten. Harry Kane steht nach 21 Spieltagen schon bei 24 Treffern; mehr schaffte zu diesem Zeitpunkt nur Robert Lewandowski in der Rekordsaison 2020/21. Verzichten muss der FCB allerdings auf den gelbgesperrten Assists-Leader Michael Olise (16 Vorlagen). Im Fokus steht zudem Youngster Aleksandar Pavlovic, der im Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig temperamentvoll reagierte, nachdem Jamal Musiala zu Boden gegangen war – eine Szene, die im Bayern-Lager als Zeichen des großen Zusammenhalts gewertet wurde.

Wird SV Werder Bremen gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.