Bundesliga heute: Bremen - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SV Werder Bremen empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion.

Am Samstag (28.02.2026, Anstoß 15.30 Uhr) trifft der SV Werder Bremen im heimischen Weserstadion auf den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim 1846. Beide Teams stecken tief im Tabellenkeller: Bremen rangiert mit 19 Punkten auf Platz 17 und ist seit 13 Bundesliga‐Partien ohne Sieg, während Heidenheim mit 14 Zählern auf dem letzten Rang steht und seit zehn Begegnungen vergeblich auf einen Dreier wartet.

Auf der Bank sitzt bei den Grün‐Weißen seit drei Spielen Daniel Thioune, der damit der erste Werder‐Coach seit Alfred Schulz 1978 ist, der seine ersten drei Bundesliga‐Spiele verlor. Auf der Gegenseite nimmt Frank Schmidt Platz, gegen dessen Mannschaften Thioune in sieben Duellen bislang vier Niederlagen einstecken musste (2 Siege, ein Remis).

Bremen - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

In Bremen schrillen vor dem „Finalspiel“, wie Thioune selbst sagt, alle Alarmglocken. Ex‐Profis wie Torsten Frings und Ailton mahnen öffentlich: „Gegen Heidenheim ist Werder zum Siegen verdammt.“ Die Gründe für die Misere sind vielfältig – von einer umstrittenen Kaderzusammenstellung bis zur anhaltenden Torflaute der Angreifer. Fakten unterstreichen den Ernst der Lage: Bremen hat in den vergangenen acht Begegnungen stets das erste Tor kassiert und liegt ligaweit am längsten in Rückstand (1022 Minuten). Saisonübergreifend verzeichnet der SVW mit 23 Treffern die drittschwächste Offensive, im Kalenderjahr 2026 sogar die mit Abstand schwächste (5 Tore).

Heidenheim ohne weiße Weste: Defensivprobleme und Negativlauf

Auch der FCH reist alles andere als gefestigt an die Weser. Die Schwaben warten seit 24 Pflichtspielen auf eine Partie ohne Gegentor, stellen mit 51 Gegentreffern die schwächste Abwehr der Liga und performen ihren Expected-Goals‐Wert um minus 9,1 Treffer unter. Nach 23 Spieltagen hält noch kein Klub mit höchstens 14 Punkten die Klasse – historischer Druck lastet somit auch auf Schmidt und seinem Team. In den letzten fünf Partien geriet Heidenheim jeweils 0:1 in Rückstand, lag ligaweit am kürzesten in Führung (186 Minuten) und teilt mit Bremen den Tiefstwert von nur drei Zählern seit dem 14. Spieltag.

Schlüsselduelle: Dinkci‐Rückkehr, Joker-Gefahr und torreiche Historie

Besonderes Augenmerk gilt Eren Dinkci: Der Angreifer steht bei elf Bundesliga‐Toren für Heidenheim und könnte mit einem weiteren Treffer Rekordschütze des FCH werden – ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Bremen, gegen den er schon zwei Tore und eine Vorlage sammelte. Beide Mannschaften setzen häufig auf späte Impulse: 30,4 % von Werders Treffern stammen von Einwechselspielern, Heidenheim toppt das mit 36,4 %, wobei Stefan Schimmer als bester Joker der Liga bereits fünf Tore markierte. Historisch verspricht das Duell Tore: In allen acht bisherigen Pflichtspielduellen fielen mindestens drei Treffer, und in den letzten sechs Begegnungen trafen stets beide Teams.

Wird SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.