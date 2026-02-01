Bundesliga heute: Dortmund - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.02.2026 • 16:28 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 1. Februar 2026, empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Heidenheim 1846 um 17:30 Uhr im Signal Iduna Park. Auf den Bänken treffen BVB-Coach Niko Kovac und FCH-Langzeittrainer Frank Schmidt aufeinander.

Für die Dortmunder, die unter Kovac ihre bislang stärkste Saison seit Jahren spielen, ist es das erste Heimspiel nach der 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand in der Champions League, über die Sportdirektor Sebastian Kehl sagte: „Es wirft uns nicht um.“

Die Aufstellung des BVB im Überblick: Kobel - Couto, Anton, Schlotterbeck, Mané, Svensson - Bellingham, Nmecha, Brandt - Guirassy, Adeyemi

BVB - Heidenheim: So ist die Ausgangslage

Mit 42 Punkten aus 19 Partien ist Dortmund so gut unterwegs wie zuletzt 2018/19 – nur eine Niederlage steht bislang zu Buche. Die Schwarz-Gelben sind seit zwölf Bundesliga-Spielen ungeschlagen, stellen mit 17 Gegentreffern die zweitbeste Defensive hinter dem FC Bayern und sind als einziges Team der Liga noch ohne Heimniederlage (Punkteschnitt daheim: 2,56).

Zehnmal behielt der BVB eine weiße Weste – eine Quote von 53 Prozent, die europaweit nur Paris St. Germain erreicht. Trotz des Winter-Rückrufs von Abwehrtalent Aarón Anselmino durch den FC Chelsea sieht Kehl den Kader ausreichend besetzt: „Wir marschieren in dieser Konstellation weiter.“

Heidenheim ohne Gimber und weiter auf der Suche nach Stabilität

Bei den Gästen drückt der Schuh vor allem in der Defensive: 42 Gegentore bedeuten gemeinsam mit Eintracht Frankfurt den Ligatiefstwert, zudem lässt Heidenheim die meisten gegnerischen Abschlüsse aller Bundesligisten (15,5 pro Spiel) zu. Ein weiterer Rückschlag: Abwehrchef Benedikt Gimber fehlt gelbgesperrt – ohne ihn kassiert der FCH im Schnitt 2,3 Gegentore, mit ihm 1,7. Auch die aktuelle Form bereitet Sorgen: Sechs Ligaspiele in Folge blieb das Team von Frank Schmidt sieglos, während in dieser Saison noch keine einzige Partie ohne Gegentor endete – europaweit ein Alleinstellungsmerkmal.

Historie, Top-Assistgeber Ryerson und ein Champions-League-Nachhall

Die Statistik spricht klar für den BVB: In bislang fünf Bundesliga-Duellen holte Heidenheim keinen Sieg (2 Remis, drei Niederlagen). Dortmunds Rechtsverteidiger Julian Ryerson ist in Topform und kommt 2026 bereits auf drei Torvorlagen in vier Ligaspielen, insgesamt sechs Assists in 18 Saisonpartien – mehr als in seinen 146 vorherigen Bundesliga-Einsätzen zusammen. Gegen Heidenheim soll nun die eigene Erfolgsstory in Liga und Europa ihre Fortsetzung finden.

