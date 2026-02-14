Bundesliga heute: Frankfurt - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 12:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 14. Februar 2026, empfängt Eintracht Frankfurt um 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach im Deutsche Bank Park. Auf der Frankfurter Bank nimmt Cheftrainer Albert Riera Platz, bei den Gästen aus dem Rheinland leitet Eugen Polanski die Geschicke. Geleitet wird die Begegnung des 22. Bundesligaspieltags von Schiedsrichter Martin Petersen. Beide Teams warten aktuell auf ein Erfolgserlebnis: Die Eintracht ist seit sieben Ligaspielen ohne Sieg (vier Remis, drei Niederlagen) und verlor die letzten drei Heimauftritte, Gladbach blieb fünfmal in Serie sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen).

Frankfurt - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Der Blick in die Statistik ist eindeutig: Eintracht Frankfurt ist seit neun Bundesliga-Duellen gegen Borussia Mönchengladbach ungeschlagen (fünf Siege, vier Unentschieden). In der Hinrunde dieser Saison lieferten sich beide Mannschaften das torreichste Ligaspiel seit März 2013, als die Hessen im Borussia-Park bereits nach 47 Minuten mit 6:0 führten und am Ende 6:4 gewannen. Trotz dieser Serie hat Frankfurt in Rückrundenpartien gegen die Fohlen seit 2017/18 kein Heimspiel mehr für sich entschieden. Die Frankfurter Heimschwäche 2026 – nur ein Punkt aus drei Partien bei neun Gegentoren – trifft auf eine Gladbacher Auswärtsbilanz mit lediglich einem Sieg aus den letzten fünf Anläufen.

Personal, Kartenstatistik und spielbezogene Kennzahlen

Beide Trainer müssen am Samstag auf zentrale Akteure verzichten. Bei Eintracht Frankfurt fehlt Oscar Højlund nach Gelb-Rot, bei Gladbach sitzt Kevin Diks seine Sperre nach fünfter Gelber Karte ab – der zweikampfstärkste Spieler der Polanski-Elf gewann bislang 66,9 Prozent seiner Duelle (ligaweit Rang 6). Interessant für das Duell: 76 Prozent aller Gladbacher Ligaspiele endeten mit einer geraden Torzahl, in den letzten sechs Auswärtspartien der Fohlen wurden zudem weniger als vier Karten gezeigt. Frankfurt kassierte in dieser Saison bereits 15 Gegentreffer in der Schlussviertelstunde (Ligahöchstwert) und ließ zwölf Punkte nach Führungen liegen – mehr als jedes andere Team im Jahr 2026. Offensiv gehören beide Klubs aktuell zu den zaghaftesten der Liga: Frankfurt gab 55, Gladbach 53 Torschüsse im Kalenderjahr ab; die Fohlen warten zudem seit März 2025 auf ein Weitschusstor, während die Hessen schon acht Distanzgegentreffer hinnehmen mussten.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.