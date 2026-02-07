Bundesliga heute: Freiburg - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.02.2026 • 12:30 Uhr Der SC Freiburg empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 21. Bundesliga-Spieltag führt den abstiegsbedrohten SV Werder Bremen am heutigen Samstag (07.02.2026, 15:30 Uhr) ins Europa-Park Stadion, wo der heimstarke SC Freiburg wartet. Während Julian Schuster seine erste komplette Rückrunde als Cheftrainer der Breisgauer bestreitet, feiert Daniel Thioune nach seiner Übernahme von Horst Steffen ausgerechnet in Freiburg sein Bundesliga-Debüt auf der Werder-Bank. Beide Teams haben nach 20 Spieltagen unterschiedliche Sorgen: Freiburg rangiert mit 27 Punkten in seiner schwächsten Saison seit 2018/19, ist zu Hause aber seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen (10 Siege, drei Remis). Bremen steckt mit 19 Zählern und zehn sieglosen Ligaspielen in Folge tief im Tabellenkeller.

Freiburg - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Unter der Woche vermeldete der SC Freiburg zwei wegweisende Personalentscheidungen. Rekordspieler und Kapitän Christian Günter verlängerte seinen Vertrag, bleibt den Breisgauern damit auch nach 453 Pflichtspielen erhalten und wird laut Sportdirektor Klemens Hartenbach weiterhin „hungrig“ vorangehen. Gleichzeitig verlieh der Klub Stürmer Junior Adamu bis Saisonende an Celtic Glasgow, um dem Sommerzugang aus Salzburg mehr Spielpraxis zu ermöglichen. Sportlich ruhen die Hoffnungen auf den Torjägern Vincenzo Grifo, der in 30 Prozent der Ligapartien traf und gegen Bremen bereits sieben Bundesliga-Tore erzielte, sowie auf Igor Matanović, der in den vergangenen drei Heimspielen hintereinander netzte.

Werders Neustart: Thioune übernimmt nach Steffen-Aus und trifft auf Heimfestung

Die Norddeutschen stehen nach mageren vier Punkten aus den letzten zehn Spielen auf Rang 15 – die schwächste Zwischenbilanz seit der Relegationssaison 2019/20. Ex-Düsseldorf-Coach Daniel Thioune betont bei seiner Vorstellung dennoch, er sei „der richtige Trainer am richtigen Ort“ und wolle das Team wieder in die Spur führen. Kritische Stimmen wie Ex-Profi Mario Basler monierten zuletzt den „schlechten Fußball“ und die Transferpolitik der Grün-Weißen. Hinzu kommen massive Defensivprobleme: Mit Niklas Stark, Maximilian Wöber und Amos Pieper fehlen drei Innenverteidiger verletzt, und auswärts blieb Werder bereits fünfmal ohne eigenen Treffer – zuletzt dreimal in Serie.

Zahlen und Historie: Freiburgs Serie gegen Werder, Grifo kurz vor Rekord

Statistisch spricht vieles für den Sport-Club: Sechs der vergangenen sieben Bundesliga-Duelle mit Bremen entschieden die Freiburger für sich, in den letzten drei Aufeinandertreffen kassierten sie kein Gegentor. Fällt bei Freiburger Siegen grundsätzlich mindestens ein drittes Tor, könnte die offensive Achse um Grifo – bei seinem nächsten Treffer alleiniger Rekordtorschütze des Vereins – erneut den Unterschied machen. Bemerkenswert: In fünf der letzten zehn direkten Duelle wurde ein Elfmeter verhängt, und häufig gab es schon in den ersten 30 Minuten Verwarnungen. Während Werder in dieser Saison auswärts keinen Treffer in den vergangenen drei Partien erzielte und meist das erste Tor kassiert, stellt Freiburg ligaweit die längste laufende Heimserie ohne Niederlage – ein zusätzlicher Faktor für das Duell im Europa-Park Stadion.

Wird Sport-Club Freiburg gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.