Bundesliga heute: Freiburg - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Sport-Club Freiburg empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion.

Am 22. Februar 2026 empfängt der Sport-Club Freiburg Borussia Mönchengladbach um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. Auf der Trainerbank sitzt bei den Breisgauern Julian Schuster, während Eugen Polanski die Geschicke der Fohlen leitet.

Die Gäste reisen mit einer langen Durststrecke an: Seit neun Bundesliga-Duellen wartet Gladbach auf einen Sieg gegen Freiburg (fünf Remis, vier Niederlagen), in Freiburg gar seit 17 Ligapartien – der einzige Auswärtserfolg datiert aus dem März 2002 (1:0 durch Arie van Lent).

Der SC Freiburg präsentiert sich daheim derzeit äußerst stabil: Neun Bundesliga-Heimspiele in Folge blieb die Mannschaft ungeschlagen (sechs Siege, drei Remis) – nur Borussia Dortmund hat eine längere laufende Serie.

Drei Heimsiege in Serie gab es zuletzt um den Jahreswechsel 2024/25; ein vierter Erfolg wäre unter Julian Schuster Neuland.

Bitter ist jedoch der erneute Ausfall von U21-Nationalspieler Max Rosenfelder, der wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel mehrere Wochen fehlt. Defensiv bleibt somit eine Lücke, während vorne Igor Matanovic in den vergangenen drei Heimspielen jeweils an einem Treffer beteiligt war (zwei Tore, ein Assist).

Gladbach ohne Reitz und mit Torflaute

Borussia Mönchengladbach reist formschwach in den Breisgau: Sechs Bundesligapartien in Folge blieb das Team von Eugen Polanski sieglos (drei Remis, drei Niederlagen) und steht nach 22 Spieltagen bei 22 Zählern – so wenige gab es zuletzt vor 15 Jahren.

Besonders schmerzhaft ist das Fehlen von Rocco Reitz, der nach seiner fünften Gelben Karte pausieren muss. Der Mittelfeldmotor war bislang in allen Ligaspielen im Einsatz und führt intern sowohl die Statistik der Pässe in der gegnerischen Hälfte (506) als auch jene der Tacklings (49) und abgefangenen Bälle (36) an.

Offensiv hakt es: In den fünf Rückrundenpartien traf Gladbach nur zweimal und blieb ligaweit bereits zehnmal in dieser Saison torlos.

Standards, Grifo-Faktor und gefährliche Viertelstunde

Ein Blick auf die Statistiken verrät, dass beide Teams großen Wert auf ruhende Bälle legen: Freiburg erzielte ein Viertel seiner 32 Saisontore nach Eckbällen (8) – Ligaspitze; Gladbach liegt mit 24 Prozent (6 von 25 Toren) knapp dahinter.

Auffällig ist auch die Phase direkt nach der Pause: Freiburg kassierte bereits 14 Gegentreffer zwischen der 46. und 60. Minute – negativer Ligarekord –, während Gladbach in diesem Zeitraum erst einmal bezwungen wurde. Besondere Brisanz bringt Vincenzo Grifo ein: Der frühere Gladbacher punktete in 14 seiner 15 Bundesliga-Duelle mit den Fohlen und war dabei an neun Treffern beteiligt (4 Tore, fünf Assists).

