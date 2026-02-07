Bundesliga heute: Gladbach - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.02.2026 • 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 07. Februar 2026 empfängt Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen zum Topspiel um 18:30 Uhr im heimischen Borussia-Park. Auf der Trainerbank der Fohlen sitzt seit Mitte November Eugen Polanski, Gegenüber Kasper Hjulmand coacht die Werkself. Gladbach geht mit 21 Punkten aus 20 Spielen in die Partie – so wenige Zähler hatte der Klub zum gleichen Zeitpunkt zuletzt 2023/24. Kein Team sammelte in dieser Spielzeit weniger Heimpunkte als die Borussia (9), zugleich kassierten nur Heidenheim (22) und Wolfsburg (21) mehr Heimgegentore als die Rheinländer (20).

Die Fohlen sind seit vier Bundesliga-Partien ohne Sieg (2 Unentschieden, zwei Niederlagen) und erzielten in diesem Zeitraum nur einen Treffer – Ligatiefstwert. Haris Tabaković sorgte zuletzt für sein zehntes Saisontor und ist an 42 Prozent der Gladbacher Treffer beteiligt; sein Premierentor 2025/26 gelang ihm im Hinspiel in Leverkusen. Abseits des Rasens verkündete der Klub eine strategische Partnerschaft mit Japans Rekordmeister Kashima Antlers, um den asiatischen Markt stärker zu erschließen – Präsident Rainer Bonhof sprach von „einem zukunftsorientierten Rahmen“. Außerdem legte Sportchef Rouven Schröder am Deadline Day mit der Leihe des Malmö-Talents Hugo Bolin nach.

Leverkusener Serie und personelle Highlights

Leverkusen reist mit zwei Bundesliga-Siegen in Folge an; nur zwischen dem 5. und 8. Spieltag gelangen mehr (vier). In den letzten zwölf Ligaduellen mit Gladbach blieb die Werkself ungeschlagen (9 Siege, drei Remis) und gewann dabei die jüngsten sechs Gastspiele im Borussia-Park – Vereinsrekord gegen einen Bundesligagegner. Jonas Hofmann erlebte im Pokalviertelfinale gegen St. Pauli einen kleinen Karriere-Aufschwung und darf laut eigener Aussage wieder auf Einsätze in der Champions League hoffen, nachdem ein Kaderplatz durch den Abgang von Claudio Echeverri frei wurde. Malik Tillman beendete zuletzt eine sieben Spiele währende Torflaute; im Hinspiel gegen Gladbach hatte er den Führungstreffer zum 1:0 erzielt (Endstand 1:1).

Statistische Brennpunkte für den Samstagabend

In 89 Prozent der Leverkusener Saisonspiele sowie in acht der letzten neun Werkself-Auswärtspartien fiel mindestens ein Treffer vor der Pause; gleichzeitig kassieren beide Teams mehr als die Hälfte ihrer Gegentore im ersten Durchgang (LEV 62 %, BMG 55 %). Die Fohlen erlebten in ihren letzten vier Heimspielen jeweils mindestens drei Treffer insgesamt, während in neun der vergangenen zehn Gladbach-Heimduelle mit Leverkusen die zweite Halbzeit torreicher war. Leverkusen traf in den letzten drei Bundesligaspielen in beiden Hälften, wartet auswärts aber seit zwölf Ligapartien auf eine weiße Weste. Kartenarm dürfte es zugehen: In Gladbachs vergangenen elf Ligaspielen gab es jeweils weniger als vier Verwarnungen.

