Bundesliga heute: Gladbach - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.02.2026 • 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach empfängt den 1. FC Union Berlin am Samstag, 28. Februar 2026, um 15.30 Uhr im Borussia-Park – beide Teams reisen mit durchwachsenen Serien an. Die Fohlen holten unter ihrem Chefcoach Eugen Polanski in den vergangenen sieben Bundesliga-Partien keinen Sieg (drei Unentschieden, vier Niederlagen) und spielen mit 22 Punkten nach 23 Runden ihre schwächste Saison seit 2010/11. Union Berlin stoppte zuletzt zwar seine längste Sieglosserie unter

Steffen Baumgart (sieben Spiele) und fuhr den ersten Dreier des Jahres 2026 ein, ist auswärts jedoch seit vier Einsätzen sieglos und kassierte dabei zweimal nacheinander drei Gegentreffer.

Gladbach - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Eugen Polanski kann weiterhin auf Torjäger Haris Tabakovic bauen: Der Schweizer traf in 42 Prozent aller Gladbacher Saisontore (11 von 26) und erzielte fünf seiner Treffer per Kopf – Ligabestwert. Bei den Gästen fehlt dagegen Andrej Ilic: Der Serbe sitzt nach seiner fünften Gelben Karte auf der Tribüne. Sein Ausfall wiegt schwer, denn mit 339 Zweikämpfen und 247 Luftduellen führt er beide Ligastatistiken an und steht zudem bei sieben Vorlagen – geteilter vierter Platz im Bundesliga-Ranking. Steffen Baumgart muss also im Angriff improvisieren, während Rani Khedira nach seinem fünften Saisontor selbstbewusst antreten kann.

Schlüsselstatistiken: Zweite-Halbzeit-Tore gegen das Eckball-Team

Union Berlin traf in jedem der vergangenen sechs Auswärtsspiele nach der Pause mindestens einmal – ein Warnsignal für Gladbach, dessen Defensive in der Rückrunde erst drei Tore selbst erzielt, aber zwölf kassiert hat. Umgekehrt stellt die Borussia mit sieben Treffern nach Ecken den höchsten prozentualen Anteil aller Bundesligisten (27 Prozent der eigenen Tore). Union hingegen ließ erst drei Gegentore nach Eckbällen zu, nur der VfB Stuttgart steht hier besser. Beide Mannschaften eint eine Kuriosität: Sie warten in dieser Saison noch immer auf ihr erstes Tor nach einem hohen Ballgewinn.

Bilanz und Tabellenkontext vor dem 14. Pflichtduell

In 13 Bundesliga-Duellen holte Union Berlin sieben Siege (drei Remis, drei Niederlagen) – mehr Oberhaus-Erfolge feierten die Eisernen nur gegen den 1. FC Köln. Im Borussia-Park blieb Gladbach in den letzten beiden Heimspielen gegen Union ungeschlagen und ohne Gegentor, hat insgesamt aber nur eines der jüngsten fünf Heimduelle gewonnen. Die Fohlen sammelten in dieser Spielzeit erst zehn Zähler aus elf Partien im eigenen Stadion; nur Wolfsburg ist zu Hause schwächer. Union könnte mit einem weiteren Erfolg an den Gastgebern vorbeiziehen, während Gladbach dringend Punkte benötigt, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.