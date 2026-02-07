Bundesliga heute: Heidenheim - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.02.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim empfängt heute den Hamburger SV. Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 07.02.2026 empfängt der 1. FC Heidenheim um 15:30 Uhr den Hamburger SV in der Voith-Arena – beide Teams stecken tief im Tabellenkeller der Bundesliga. Heidenheim ist mit lediglich 13 Punkten aus 20 Partien das Schlusslicht, der HSV steht nur knapp davor, blieb aber ebenfalls seit sechs Ligaspielen ohne Dreier. Auffällig: Mit jeweils nur 19 Saisontoren stellen beide Klubs gemeinsam mit dem FC St. Pauli die zweitschwächste Offensive der Liga, vor allem vor der Pause (je sechs Treffer) kommt kaum Durchschlagskraft zustande. Trainer Frank Schmidt und sein Gegenüber Merlin Polzin müssen also vor allem die Effizienz ihrer Stürmer steigern, um Abstand zu Werder Bremen zu gewinnen, das ligaweit am längsten auf einen Sieg wartet.

Heidenheim - HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Der FCH hat in den vergangenen 13 Heimspielen immer mindestens ein Gegentor kassiert und liegt mit mageren neun Zählern am Ende der Heimtabelle. In den letzten fünf Auftritten in der Voith-Arena fielen jeweils mindestens drei Tore, was für Spektakel, aber selten für Punkte sorgte. Beim jüngsten 2:3 in Dortmund schnürte Julian Niehues zwar den ersten Heidenheimer Doppelpack dieser Bundesliga-Saison, dennoch verlängerte sich die Sieglos-Serie auf sieben Spiele. Rund um die Partie beim BVB sorgte das Thema „Schluss mit Understatement“ für Aufsehen: Nico Schlotterbeck mahnte mehr Selbstbewusstsein beim BVB ein – eine Vorlage, die Schmidt nach dem knappen Ausgang als Ansporn für die eigene Mannschaft nutzte, um defensiv endlich stabiler zu werden.

HSV ohne Kapitän Capaldo – Polzin setzt auf Youngster Vuskovic

Merlin Polzin muss in Heidenheim auf den gelbgesperrten Nicolas Capaldo verzichten, der in 14 von 19 Ligaspielen als Kapitän auflief und mit durchschnittlich 2,0 abgefangenen Pässen pro 90 Minuten Spitzenreiter im Team ist. Auswärts wartet der HSV als einziges Bundesliga-Team noch auf den ersten Sieg (drei Punkte), lediglich 1972/73 blieb man länger ohne Erfolgserlebnis in der Fremde. Hoffnung macht Luka Vuskovic: Der 18-Jährige Innenverteidiger erzielte bereits vier Ligatore – ligaweit Bestwert unter Defensivspielern –, weshalb sogar Ivan Rakitic einen Wechsel zum FC Bayern ins Gespräch brachte. Trotz dreier Unentschieden zum Rückrundenauftakt, darunter das 2:2 gegen den Rekordmeister, fehlt den Hanseaten vor allem die Kaltschnäuzigkeit in der Schlussphase.

Direkter Vergleich: Hamburger Serie gegen Heidenheim hält an

Seit sieben Pflichtspielen hat der 1. FC Heidenheim nicht mehr gegen den HSV gewonnen (zwei Remis, fünf Niederlagen); der letzte Erfolg datiert aus dem November 2020. In dieser Saison siegte Hamburg bereits zweimal gegen die Schwaben – 2:1 in der Liga und 1:0 im DFB-Pokal. Drei Pflichtspielpleiten in Folge gegen die Rothosen hat der FCH in seiner Geschichte noch nie kassiert. Beide Klubs kommen bislang nur selten ohne Gegentor aus: Heidenheim ist sogar das fünfte Team der Bundesliga-Historie, das in keinem seiner ersten 20 Saisonspiele die Null hielt, während Hamburg in allen neun Auswärtspartien mindestens einmal traf – und immer selbst einen Gegentreffer hinnehmen musste.

