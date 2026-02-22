Bundesliga heute: Heidenheim - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.02.2026 • 16:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt am heutigen Sonntag, 22. Februar 2026, den VfB Stuttgart in der Voith-Arena, Anstoß ist um 19:30 Uhr. Es ist das zehnte Pflichtspiel-Duell beider Klubs: Viermal siegte bislang der VfB, dreimal Heidenheim, zwei Partien endeten remis.

In der Hinrunde setzte sich Stuttgart dank eines Treffers von Bilal El Khannouss mit 1:0 durch – gelingen den Schwaben nun erstmals zwei Erfolge in Serie gegen Heidenheim, wäre das ein Novum in dieser Paarung.

Heidenheim - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt steckt tief im Tabellenkeller: Mit lediglich 13 Punkten nach 22 Spielen droht ein Negativrekord, denn noch nie gelang einem Bundesliga-Team mit dieser Ausbeute der Klassenerhalt. Neun Ligaspiele ohne Sieg (zwei Remis, sieben Niederlagen) sowie vier Pleiten am Stück unterstreichen die aktuelle Talfahrt, die von 48 Gegentoren – Ligahöchstwert – begleitet wird.

Dennoch schlug Kapitän Patrick Mainka nach dem jüngsten 0:1 in Augsburg kämpferische Töne an: „Es sind noch zwölf Spiele, es ist immer noch möglich“, erklärte er und warnte davor, „den Kopf in den Sand zu stecken“. Auch Schmidt gab sich kämpferisch, obwohl er einräumte, dass „es nicht einfacher wird“.

VfB Stuttgart reist mit eindrucksvoller Auswärtsserie an

Sebastian Hoeneß bejubelte jüngst seinen 53. Bundesliga-Sieg mit den Schwaben und zog damit in der ewigen VfB-Bestenliste mit Helmut Benthaus gleich. Mit 42 Zählern nach 22 Partien spielt Stuttgart seine drittbeste Saison im 21. Jahrhundert.

Dabei punktet vor allem die Offensive: Seit Ende März 2025 traf der VfB in jedem der letzten 15 Bundesliga-Auswärtsspiele – nur der FC Bayern ist aktuell noch länger erfolgreich. In den Schlussviertelstunden erzielte Stuttgart bereits 14 Saisontore; ligaweit liegt nur der Rekordmeister höher.

Formstark präsentieren sich insbesondere Ermedin Demirovic, der in Köln seinen ersten Doppelpack dieser Spielzeit schnürte und nun sieben Treffer auf dem Konto hat, sowie Deniz Undav, der mit 39 Bundesligatoren bereits Serhou Guirassy eingeholt hat und auf Augenhöhe mit VfB-Legende Kevin Kurányi lauert.

Formkurven, Personalien und das taktische Bild vor dem Anpfiff

Heidenheim ist in seinem dritten Bundesliga-Jahr weiter auf der Suche nach der Balance: Die Abschlussschwäche (ligaschlechteste Offensive) paart sich mit anhaltenden Defensivproblemen – noch blieb der FCH in dieser Saison ohne Weiße Weste.

Stuttgart hingegen glänzt mit Effizienz nach dem Seitenwechsel und bringt frisches Selbstvertrauen aus der Europa League mit, wo das Team unter der Woche bei Celtic Glasgow antrat. Auf den Trainerbänken nehmen mit Frank Schmidt und Sebastian Hoeneß zwei Klub-Urgesteine Platz; Hoeneß weist mit 1,82 Zählern pro Spiel den besten Punkteschnitt der VfB-Historie auf.

Die Statistik verspricht somit ein Kräftemessen zweier Mannschaften, die derzeit unterschiedlicher kaum in Form sein könnten – und sie bildet den spannenden Rahmen für das Flutlichtspiel in der Ostalb.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.