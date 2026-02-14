Bundesliga heute: Hoffenheim - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 12:30 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 14. Februar 2026, empfängt die TSG Hoffenheim den Sport-Club Freiburg um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. Auf der Bank der Kraichgauer nimmt Trainer Christian Ilzer Platz, sein Gegenüber ist Freiburg-Coach Julian Schuster. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Florian Exner. Während Hoffenheim nach dem 1:5 in München die erste Bundesliga-Pleite seit Anfang Dezember verdauen muss, reist Freiburg mit dem Rückenwind des dramatisch gewonnenen DFB-Pokal-Viertelfinals bei Hertha BSC im Elfmeterschießen (5:4) an – womit die Breisgauer erstmals seit drei Jahren wieder im Halbfinale stehen.

Hoffenheim - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Mit sieben Bundesliga-Heimsiegen in Serie hat die TSG ihren Vereinsrekord aus der Saison 2016/17 eingestellt und stellt aktuell die längste Siegesserie vor eigener Kulisse ligaweit. In allen 13 Heimspielen dieser Spielzeit fiel mindestens ein Treffer vor der Pause, zuletzt sogar stets von den Gastgebern selbst. Hauptverantwortlich dafür ist Andrej Kramarić: Der Kroate traf 2026 bereits sechsmal in sechs Ligapartien und kommt gegen Freiburg auf neun Bundesliga-Tore in 16 Duellen – nur gegen Borussia Mönchengladbach war er erfolgreicher.

Freiburg zwischen Pokaleuphorie und Auswärtsdelle

Der SC Freiburg reist nach dem kräftezehrenden Pokal-Krimi in Berlin mit gemischten Gefühlen in den Kraichgau. Einerseits brachte das Weiterkommen im Elfmeterschießen gegen die Hertha große Emotionen und das vierte Halbfinale in fünf Jahren, andererseits wartet in der Bundesliga seit fünf Auswärtspartien erneut nur ein Sieg (4:3 in Wolfsburg). In der Fremde erzielte Freiburg zuletzt in fünf Begegnungen keinen Treffer vor der Halbzeit, zudem fehlt der rotgesperrte Johan Manzambi. Immerhin überzeugt Schusters Team mit Nervenstärke: 15 Punkte nach Rückständen sind ligaweiter Bestwert.

Wird TSG Hoffenheim gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.