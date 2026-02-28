Bundesliga heute: Hoffenheim - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.02.2026 • 12:30 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagnachmittag (28. 02. 2026, 15.30 Uhr) empfängt die TSG Hoffenheim den FC St. Pauli in der PreZero Arena. Die Kraichgauer gehen als Bundesliga-Dritter mit 46 Punkten in den 24. Spieltag und befinden sich damit auf Champions-League-Kurs – so stark waren sie zu diesem Saisonzeitpunkt noch nie.

Die Gäste von der Elbe reisen als Tabellenvierzehnter an und haben bislang erst fünf Zähler in der Fremde gesammelt, womit sie nur den 17. Platz der Auswärtstabelle belegen. Auf den Bänken nehmen Christian Ilzer bei der TSG und Alexander Blessin beim FCSP Platz.

Hoffenheim - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber können mit breiter Brust in die Partie gehen: Acht Bundesliga-Heimsiege in Serie bedeuten Vereinsrekord und den aktuell längsten Lauf der Liga. In vier TSG-Spielen hintereinander fielen mindestens drei Treffer, was die Offensivstärke unterstreicht – 49 Saisontore bedeuten Rang zwei hinter dem FC Bayern. Stürmer Andrej Kramarić hat in 30 Prozent der Spiele getroffen und steht bereits in seiner neunten BL-Saison für Hoffenheim zweistellig. Trainer Christian Ilzer, der in dieser Woche nochmals Geduld und Kontinuität im Profigeschäft einforderte, sieht seine Mannschaft dennoch in der Pflicht, den eingeschlagenen Weg zu bestätigen.

St. Pauli vor Bewährungsprobe in der Fremde

Für den Aufsteiger wird der Trip ins Kraichgau zur Herausforderung: Seit elf Bundesliga-Auswärtsspielen warten die Kiezkicker auf einen Dreier (2 Remis, neun Niederlagen). Gleichwohl sammelte das Team von Alexander Blessin in den letzten drei Ligapartien zwei Siege – beide allerdings am Millerntor. Hoffnung macht Joel Chima Fujita, der jüngst als erster Japaner überhaupt für die Braun-Weißen in der Bundesliga traf und ligaweit mit 120 Ballgewinnen nur knapp hinter TSG-Profi Vladimir Coufal (121) liegt. Offensiv vertraut St. Pauli weiterhin stark auf ruhende Bälle: 50 Prozent der bisherigen Saisontore resultierten aus Standardsituationen.

Direktvergleich, Torfabriken und potenzielle Schwachstellen

Historisch tat sich Hoffenheim gegen St. Pauli lange schwer und blieb in den ersten drei Bundesliga-Heimduellen sieglos, ehe in der laufenden Saison ein klares 3:0 im Hinrundenspiel gelang. Allerdings warfen die Hanseaten die TSG wenige Wochen später im DFB-Pokal mit 8:7 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Auffällig: In den letzten fünf Spielen der Gäste und den vergangenen vier Partien der Hausherren fielen stets mindestens drei Treffer. Während Hoffenheim mit elf Kopfballtoren zu den gefährlichsten Teams in der Luft zählt, hat St. Pauli schon neun Gegentreffer per Kopf kassiert. Umgekehrt könnte die hohe Standardquote der Blessin-Elf die Kraichgauer anfällige Defensive bei ruhenden Bällen – 47 Prozent Gegentore nach Standards – erneut testen.

Wird TSG Hoffenheim gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.