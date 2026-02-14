Bundesliga heute: HSV - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 12:16 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (14. Februar 2026, Anstoß 15:30 Uhr) empfängt der Hamburger SV den 1. FC Union Berlin im heimischen Volksparkstadion. Auf den Trainerbänken sitzen mit Merlin Polzin und seinem Vorgänger Steffen Baumgart zwei bestens vertraute Gesichter. Die bisherige Pflichtspielbilanz spricht knapp gegen die Gastgeber: In den ersten drei Duellen auf Profi-Ebene blieb der HSV sieglos (zwei Remis, eine Niederlage). Für Baumgart ist es bereits das achte Aufeinandertreffen mit dem HSV – nur einmal verließ er dabei als Sieger den Platz, was sich in einem mageren Punkteschnitt von 0,71 widerspiegelt.

HSV - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Beim Tabellenelften herrscht trotz der jüngsten Vier-Spiele-Serie ohne Niederlage (ein Sieg, drei Remis) nicht nur Zuversicht, sondern auch Vorsicht: Chefcoach Merlin Polzin laboriert an einer Erkältung, soll laut Co-Trainer Loïc Favé aber rechtzeitig fit auf der Bank sitzen. Personell plagen die Rothosen einige Sorgen. Winterzugang Albert Grönbaek muss wegen einer Faszienverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen passen, ebenso fehlen Albert Sambi Lokonga, Alexander Rössing-Lelesiit und Fabio Baldé. Hoffnung macht die mögliche Rückkehr von Angreifer Jean-Luc Dompé nach Suspendierung – er absolvierte unter der Woche sämtliche Einheiten. Im Fokus stehen außerdem Rayan Philippe, mit fünf Saisontoren bester HSV-Schütze, sowie Vorlagenkönig Fábio Vieira (vier Assists), der seit Jahresbeginn teamintern führend bei Schüssen und Ballgewinnen im Mittelfeld ist.

Union Berlin vor Wiedergutmachung: Baumgart zurück im Volkspark

Union Berlin reist nach sechs sieglosen Bundesliga-Partien (vier Remis, zwei Niederlagen) mit Optimismus gen Norden. Die Köpenicker kassierten in jedem ihrer letzten sechs Pflichtspiele das erste Gegentor und trafen trotzdem in allen fünf jüngsten Auswärtsauftritten nach der Pause. An der Seitenlinie sitzt Steffen Baumgart, der von Februar bis November 2024 selbst den HSV coachte und nun erstmals als Union-Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Der 54-Jährige kündigte an, den Fokus klar aufs Sportliche zu legen; Kontakt zu Polzin besteht laut eigener Aussage nicht mehr. Personell meldet sich Offensivkraft Oliver Burke nach Blessur zurück, während Kapitän Rani Khedira weiter um seinen Platz kämpft und zugleich über einen möglichen Verbandswechsel zu Tunesien nachdenkt.

Wird Hamburger SV gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.