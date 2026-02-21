Bundesliga heute: Köln - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.02.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (Anstoß 15:30 Uhr) trifft der 1. FC Köln im heimischen RheinEnergieStadion auf die TSG Hoffenheim. Für die Kraichgauer ist das Gastspiel am Rhein traditionell ein gutes Pflaster: In 13 Bundesliga-Auftritten in Köln verlor die TSG nur zweimal (7 Siege, 4 Remis) und ist dort seit April 2015 ungeschlagen.

Köln - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

Livestream : Sky, DAZN

Liveticker: SPORT1

Der Effzeh geht mit zwei Niederlagen in Serie in die Partie und hat nur zwei seiner letzten 13 Bundesliga-Spiele gewonnen (3 Unentschieden, 8 Niederlagen). Gleichwohl sind schnelle Treffer ein Markenzeichen: In jeder der vergangenen sieben Köln-Partien fiel mindestens ein Tor vor der Pause.

Offensiv ragt Sommer-Neuzugang Ragnar Ache heraus; seine drei Treffer in sieben Rückrundenspielen basieren auf einem Expected-Goals-Wert von 4,6 – ligaweit nur von Harry Kane und Andrej Kramaric übertroffen. Zudem traf Stürmer Said El Mala in 32 Prozent der Kölner Saisonspiele und ist gerade in der Schlussviertelstunde mitverantwortlich für 13 späte Effzeh-Treffer, knapp 42 Prozent der gesamten Ausbeute.

Hoffenheim mit historischer Punkteausbeute

Mit 45 Zählern aus 22 Partien spielt die TSG ihre beste Bundesliga-Saison. Die Offensive um Kramaric (4,8 xG im Jahr 2026) und den formstarken Fisnik Asllani (sieben Saisontore) stellt mit 47 Treffern zusammen mit Dortmund die zweitbeste Offensive hinter Bayern München. Auswärts sammelten die Kraichgauer bereits sieben Siege; keinem anderen Gegner fügten sie in der Bundesliga mehr Auswärtsniederlagen zu als Köln.

Unter der Woche meldete der Klub eine wegweisende Personalie: Rechtsverteidiger Vladimir Coufal verlängerte vorzeitig. Mit sieben Assists – zwei davon zuletzt in einem Spiel – ist der Tscheche Hoffenheims bester Vorbereiter und sorgt mit seinen 88 Flanken für konstanten Druck über die rechte Seite.

Statistische Stellschrauben und Besonderheiten

Frühe Ereignisse könnten auch diesmal den Rhythmus bestimmen: In 86 Prozent der Hoffenheimer Saisonspiele sowie in den vergangenen sieben Kölner Partien fiel mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit. Während die TSG als einzige Mannschaft erst zwei Zähler nach Führung liegen ließ, verspielte Köln bereits 16 Punkte nach eigener Führung.

Bei Standards und Flanken lauert besondere Gefahr: Köln kassierte ligaweit die meisten Gegentreffer nach Hereingaben von außen (11), während Coufal ligaweit die meisten Flanken aus dem Spiel schlägt.

