Bundesliga heute: Köln - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.02.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute RB Leipzig. Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Köln geht mit Rückenwind in das Duell mit RB Leipzig im RheinEnergieStadion: Unter Lukas Kwasniok gewann der Effzeh zwei der letzten drei Bundesliga-Partien und hat mit inzwischen sechs Saisonsiegen schon jetzt die Bilanz der Abstiegs-Saison 2023/24 übertroffen. Besonders zuhause stimmt der Trend: Nach dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg blieb Köln erstmals in dieser Spielzeit daheim ohne Gegentor und feierte den zweiten Heimsieg in Folge. Offensiv sorgt Linton Maina für Hoffnung – der Flügelspieler traf in seinen vergangenen vier Ligaeinsätzen ebenso oft wie in den 59 Partien davor zusammen.

RB Leipzig reist mit einer bemerkenswerten Serie im Gepäck nach Köln: In 38 Bundesliga-Duellen mit Aufsteigern blieben die Sachsen ungeschlagen (33 S, fünf U) und kassierten auswärts seit dem 0:6 am 1. Spieltag in München nur zwei Niederlagen. Fünf Weiße Westen in der Fremde bedeuten ligaweiten Bestwert sowie Vereinsrekord nach zehn Gastspielen. Gleichzeitig verlor die Mannschaft von Ole Werner jedoch vier ihrer letzten sieben Ligaspiele – doppelt so viele wie in den ersten 13 Saisonbegegnungen zusammen. Ein Grund: RB verspielte bereits 16 Punkte nach Führungen, genauso viele wie der heutige Gegner.

Historische Bilanz spricht klar für RBL – Effzeh will Serie brechen

In bislang 15 Bundesliga-Duellen verlor Leipzig nur zwei Mal gegen Köln (8 S, fünf U) und entschied die letzten drei Begegnungen mit insgesamt 14:2 Toren für sich. Mit durchschnittlich 2,4 Treffern pro Partie stellt der Effzeh das Lieblingsgegner-Etikett der Sachsen. Dennoch reist RBL nicht sorgenfrei an: Kapitän David Raum verursachte zuletzt in zwei Spielen nacheinander einen Elfmeter, während Antonio Nusa zwar sieben seiner zehn Scorerpunkte in der Fremde sammelte, aber erst einen Assist von der Vorsaison entfernt ist. Auf Kölner Seite steuerte Said El Mala ligaweit die meisten Torschüsse nach 1-gegen-1-Aktionen bei (10) und könnte die RBL-Defensive erneut vor Probleme stellen.

Gruda vor Debüt, Kölner Jugend im Blickpunkt

Neuzugang Brajan Gruda, der erst Anfang der Woche per Leihe von Brighton & Hove Albion an die Pleiße wechselte, könnte nach seiner 1.060-Kilometer-Autofahrt und dem Medizincheck bereits im Rheinland sein Pflichtspieldebüt feiern. Ole Werner sieht den U21-Nationalspieler flexibel auf der Acht oder Zehn – Positionen, auf denen Leipzig nach dem Ausfall von Assan Ouédraogo Optionen sucht. Beim 1. FC Köln sorgt unterdessen das jüngste Youth-League-Abenteuer für Gesprächsstoff: Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Müngersdorfer Stadion unterlagen die U19-„Young Goats“ Inter Mailand zwar 1:3, lieferten aber eine beherzte Vorstellung, bei der sogar Profi-Coach Kwasniok auf der Tribüne mitfieberte.

