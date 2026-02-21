Bundesliga heute: Leipzig - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.02.2026 • 15:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (18:30 Uhr) empfängt RB Leipzig Borussia Dortmund in der Red Bull Arena. Leipzig gewann die letzten fünf Pflichtspiele zu Hause gegen Dortmund – kein anderes Team fügte den Schwarz-Gelben seit Sommer 2021 auswärts so viele Niederlagen zu. Der Vizemeister reist allerdings mit 51 Punkten aus 22 Partien an und erlebt unter Kovac seine längste Bundesliga-Siegesserie (sechs Erfolge in Folge).

Leipzig - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

RB Leipzig wartet seit drei Liga-Heimspielen auf einen Sieg und holte aus den vergangenen fünf Partien im eigenen Stadion lediglich vier Zähler. Nach Spieltag neun lagen die Sachsen noch auf Rang zwei, inzwischen beträgt der Rückstand auf den BVB als Tabellenzweiten elf Punkte.

Nationalspieler Benjamin Henrichs mahnte jüngst an, dass nur die Champions-League-Qualifikation dem Vereinsanspruch genügt. Dortmund hingegen stellt mit 15 aufeinanderfolgenden 1:0-Führungen einen Bundesliga-Rekord ein und traf in jedem der 22 Saisonspiele.

Kader-Updates: Gulacsi fehlt, Anton führt die BVB-Abwehr an

Bei Leipzig fällt Stammtorhüter Peter Gulacsi mit Innenband-Anriss bis Ende März aus, vertreten wird er – wie schon beim 2:2 gegen Wolfsburg – erneut von Maarten Vandevoordt. Ole Werner bescheinigte seiner Elf zuletzt Fortschritte im Reifeprozess, bemängelte jedoch weiterhin die Chancenverwertung.

Dortmund muss derweil weiter ohne Abwehrchef Nico Schlotterbeck auskommen; er soll frühestens gegen Bayern zurückkehren. In seiner Abwesenheit avancierte Waldemar Anton laut Trainer Niko Kovac zur „Bank“ in der Defensive und verpasste in dieser Bundesliga-Saison kaum eine Minute.

Schlüsselstatistiken: Frühe Treffer und Kopfballstärke als mögliche Faktoren

In 91 % der Dortmunder Saisonspiele fiel bereits in der ersten Halbzeit ein Tor, und auch in den vergangenen sechs Auswärtsauftritten des BVB klingelte es vor der Pause. Leipzig wiederum ist als einziges Team noch ohne Gegentor in der Anfangsviertelstunde, während Dortmund nur einmal so früh kalt erwischt wurde – beim 1:1 im Hinspiel, als Christoph Baumgartner traf.

Offensiv sticht bei den Gästen Serhou Guirassy heraus: Der Stürmer erzielte in den vergangenen drei Ligaeinsätzen fünf Treffer. Zudem sammelte Julian Ryerson jüngst vier Assists in einer Partie, während der BVB mit elf Kopfballtoren ligaweit an der Spitze liegt. Auf Leipziger Seite bleibt die Ineffizienz ein Thema: Trotz spielerischer Dominanz reichte es in den letzten fünf Heimspielen nur zu einem Dreier.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.