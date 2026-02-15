Bundesliga heute: Leipzig - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2026 • 17:00 Uhr RB Leipzig empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 15. Februar 2026, empfängt RB Leipzig den VfL Wolfsburg um 17:30 Uhr in der Red Bull Arena. Die Sachsen, trainiert von Ole Werner, haben sechs der vergangenen acht Bundesliga-Duelle mit den Niedersachsen gewonnen, mussten zu Hause jedoch beim letzten Aufeinandertreffen im November 2024 eine herbe 1:5-Pleite hinnehmen – die höchste Heimniederlage seit dem 1:5 gegen den FC Bayern im Januar 2025. Wolfsburg kommt unter dem neuen Coach Daniel Bauer mit lediglich 19 Punkten aus 21 Partien nach Leipzig und erlebt damit die schwächste Zwischenbilanz seiner Bundesliga-Historie. Geleitet wird die Begegnung von Dr. Matthias Jöllenbeck.

RB Leipzig reist mit Rückenwind vom jüngsten Ligaduell an, denn Christoph Baumgartner stellte mit seinem Doppelpack einen persönlichen Saisonbestwert von acht Treffern auf und ist aktuell bester Leipziger Torjäger. Allerdings riss die 0:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den FC Bayern unter der Woche Wunden. Dort kochten die Emotionen hoch, als Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic nach einem Schubser gegen Jamal Musiala aneinandergeriet – Gelb gab es für Pavlovic, Nicolas Seiwald und Castello Lukeba. Trainer Ole Werner haderte anschließend heftig mit Referee Daniel Siebert und sprach von fehlender Viertelfinal-Klasse. Sportlich muss Werner nun umstellen: Kapitän und Vorlagenkönig David Raum fehlt gelbgesperrt, nachdem er bislang alle 21 Ligaspiele in der Startelf gestanden hatte.

Update (17:00 Uhr): Die Aufstellungen Wolfsburg - Leipzig sind da

RB Leipzig: Péter Gulácsi, Willi Orbán, Benjamin Henrichs, Nicolas Seiwald, Max Finkgräfe, Xaver Schlager, Christoph Baumgartner, Brajan Gruda, Antonio Nusa, Conrad Harder, Yan Diomande

VfL Wolfsburg: Kamil Grabara, Denis Vavro, Moritz Jenz, Saël Kumbedi, Jeanuël Belocian, Maximilian Arnold, Lovro Majer, Mohammed Amoura, Adam Daghim, Christian Eriksen, Kento Shiogai

Wolfsburger Sorgen und ein Hoffnungsschimmer

Der VfL Wolfsburg reist mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Bundesligapartien an und wartet seit 13 Spielen auf eine Weiße Weste. Besonders anfällig präsentierte sich die Defensive bei Standards: Schon 14 Gegentore nach ruhenden Bällen bedeuten den zweitschlechtesten Wert der Liga. Auch auswärts gewann Wolfsburg lediglich eine der letzten fünf Partien. Hoffnung macht dem Klub ein jüngst erkämpftes Erfolgserlebnis in grün-weißen Farben: Die VfL-Frauen retteten unter der Woche dank Sarai Linders Last-Minute-Treffer ein 2:2 gegen Juventus in der Champions-League-Qualifikation – ein emotionaler Schub, der auch auf die Männerabteilung ausstrahlen soll.

Statistik, Trends und der Faktor Schiedsrichter

Torfans dürfen sich auf frühe Aktionen einstellen: In 95 Prozent der Wolfsburger Saisonspiele und in allen neun jüngsten Partien der Wölfe fiel mindestens ein Treffer vor der Pause. In acht der letzten zehn Leipziger Heimduelle mit Wolfsburg gab es zudem schon binnen 30 Minuten die erste Verwarnung, was die Kartenstatistik spannend macht. Die Sachsen haben mit neun Zu-Null-Spielen die zweitbeste Abwehr der Liga, während Wolfsburg seit 14 Begegnungen immer mindestens einen Gegentreffer kassierte und bereits 18 Punkte nach Führungen verspielte. Leipzig wiederum ist als einziges Team noch ohne Punkt nach Rückstand. Dr. Matthias Jöllenbeck sitzt am Sonntag mit seiner Trillerpfeife in der Red Bull Arena auf dem Prüfstand – nicht zuletzt nach Werners jüngster Kritik an der Schiedsrichterleistung im Pokal.

