Bundesliga heute: Leverkusen - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.02.2026 • 12:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagnachmittag (28. 02. 2026, 15.30 Uhr) empfängt Bayer 04 Leverkusen den 1. FSV Mainz 05 in der heimischen BayArena. Auf der Werkself-Bank nimmt Cheftrainer Kasper Hjulmand Platz, der in seiner ersten vollen Saison bei Bayer bereits zwölf Bundesliga-Siege eingefahren hat.

Sein Gegenüber Urs Fischer tritt mit starken Referenzen an: Nur zwei Niederlagen in seinen ersten zehn Ligapartien mit den Rheinhessen bedeuten einen eingestellten Vereinsrekord – den zuvor auch Jürgen Klopp (2004), Hjulmand selbst (2014) und Bo Henriksen (2024) hielten.

Leverkusen - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber kommen trotz der jüngsten 0:1-Niederlage in Berlin mit breiter Brust in ihr eigenes Stadion: In den letzten fünf Heimspielen blieb Leverkusen ohne Gegentor und feierte dabei zwei Bundesliga-Siege in Serie. Sechs „Weiße Westen“ im laufenden Wettbewerb bedeuten schon jetzt das Dreifache der Vorsaison und sind nur noch zwei Erfolge vom Vereinsrekord (acht) entfernt. Parallel sorgt die Champions League für Gesprächsstoff: Nach dem 0:0 gegen Olympiakos Piräus zog die Werkself zwar ins Achtelfinale ein, musste sich jedoch harscher Expertenkritik stellen.

Mainzer Auswärtsbilanz, frühe Treffer und Amiris Torserie

Der 1. FSV Mainz 05 reist nach Leverkusen mit nur einem Sieg aus den vergangenen elf Pflichtgastspielen (drei Remis, sieben Niederlagen) und ohne Auswärts-Weiße-Weste in der Bundesliga seit 17 Partien – ein eingestellter Negativrekord des Klubs. Gleichwohl spricht die Statistik für frühe Tore der Rheinhessen: In acht aufeinanderfolgenden Spielen fiel mindestens einmal vor der Pause ein Treffer, ligaweit sind in 83 Prozent ihrer Begegnungen 2025/26 Tore in der ersten Halbzeit gefallen. Antreiber bleibt Ex-Leverkusener Nadiem Amiri, der mit zehn Saisontoren erstmals zweistellig traf und in sechs seiner letzten sieben Einsätze jubelte – im Hinspiel gegen die Werkself sogar mit Tor und Assist.

Direkter Vergleich, Schick-Faktor und Kartenstatistik

Bayer 04 Leverkusen ist seit fünf Bundesliga-Duellen gegen Mainz ungeschlagen (vier Siege, ein Remis) und traf in jedem der letzten 17 Aufeinandertreffen – aktuell die längste Leverkusener Trefferserie gegen einen Erstligagegner. Gleich fünf der vergangenen zehn Heimduelle endeten 1:0 für die Werkself, insgesamt fielen in acht der letzten zehn Begegnungen eine ungerade Zahl an Toren. Patrik Schick bleibt dabei ein Schlüssel: Traf der Tscheche, gewann Bayer zuletzt dreimal, zu Hause sogar zweimal hintereinander. Auf der anderen Seite kassierten die 05er im Kalenderjahr 2026 bereits neun Kopfballgegentore – ligaweit Spitzenwert –, während Leverkusen in derselben Zeitspanne noch keinen einzigen Treffer per Kopf hinnehmen musste. Auffällig bleibt die robuste Gangart beider Teams: Alle vergangenen zehn Duelle endeten mit mindestens vier Gelben Karten.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.