Bundesliga heute: Leverkusen - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 12:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen empfängt den FC St. Pauli am heutigen Samstag, 14. Februar 2026, um 15:30 Uhr in der BayArena. Auf der Trainerbank der Werkself sitzt Kasper Hjulmand, während bei den Kiezkickern Alexander Blessin die Verantwortung trägt. Die Spielleitung übernimmt Sven Jablonski, der damit zum zweiten Mal in dieser Saison eine Partie mit Leverkusener Beteiligung pfeift.

Leverkusen - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

Seit dem Jahr 2000 hat Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga noch keine Begegnung gegen den FC St. Pauli verloren – in sieben Duellen standen fünf Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Auch das jüngste Pflichtspiel, das DFB-Pokal-Viertelfinale Anfang Februar, ging mit 3:0 an die Rheinländer. Besonders auffällig: Alle fünf bisherigen Heimspiele der Leverkusener gegen St. Pauli endeten mit mindestens drei Toren, und in den letzten fünf Erfolgen vor eigenem Publikum fielen stets mehr als zwei Treffer.

Formkurve, Statistik und Schlüsselspieler beider Teams

Leverkusen hat nach 20 Spieltagen 36 Zähler gesammelt – neun weniger als vor Jahresfrist, liegt damit aber im Rahmen der letzten elf Spielzeiten. Die Mannschaft erzielte bereits 70 Großchancen, nur der FC Bayern liegt ligaweit vorn. Knipser Patrik Schick blieb zwar in den vergangenen vier Bundesligapartien ohne Torbeteiligung, traf jedoch in zwei seiner drei Pflichtspiele gegen St. Pauli, zuletzt im Pokal zum 2:0. Auf Hamburger Seite präsentiert sich Danel Sinani in Torlaune: Er netzte in den letzten beiden Bundesligaspielen und teilt sich mit Andréas Hountondji teamintern die Spitze (je vier Treffer). Trotzdem ist St. Paulis Auswärtsbilanz mit zehn sieglosen Gastauftritten (2 Remis, acht Niederlagen) und ligaweit schwächster Großchancenverwertung (24 %) ernüchternd. 50 Prozent der 20 Saisontore resultieren aus Standardsituationen – ein Ansatzpunkt gegen eine Leverkusener Defensive, die 48 Prozent ihrer Gegentreffer nach ruhenden Bällen kassierte.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.