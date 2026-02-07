Bundesliga heute: Mainz - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.02.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 bittet am heutigen Samstag (07.02.2026, 15:30 Uhr) den FC Augsburg in der MEWA Arena zum 21. Bundesliga-Spieltag. Die Rheinhessen haben gegen keinen anderen Klub, den sie mindestens zehnmal zu Hause empfingen, eine so hohe Siegquote wie gegen die Fuggerstädter (64 Prozent) – 14 Bundesliga-Erfolge stehen zu Buche, nur gegen Hoffenheim sind es noch mehr (15). Das 4:1 im Hinspiel war zudem Mainzer Höchstwert in dieser Saison. Acht der vergangenen zehn direkten Duelle endeten mit einer ungeraden Toranzahl, in sieben Partien fielen mehr Treffer vor der Pause als nach dem Seitenwechsel.

Seit der Amtsübernahme von Urs Fischer sammelte Mainz in sieben Ligaspielen zwölf Punkte – eine Ausbeute, die zuvor nur Jürgen Klopp beim FSV erreichte. Die 05er feierten zuletzt erstmals zwei Bundesliga-Siege in Serie in dieser Spielzeit und haben damit bereits so viele Dreier wie an den ersten 18 Spieltagen zusammen. In den vergangenen fünf Partien der Rheinhessen fielen stets mindestens drei Treffer, in jedem dieser Spiele gab es außerdem ein Tor in der ersten Hälfte. Bitter: Stürmer Benedict Hollerbach fehlt wegen Achillessehnenriss bis Saisonende. Als Reaktion lieh Mainz Sheraldo Becker aus, der nun auf seinen Ex-Trainer Fischer trifft. Zudem wurde das finnische Offensivtalent Otto Ruoppi verpflichtet und bis zum Sommer an Kuopion PS zurückverliehen.

Formstarker FCA und Neuzugang Ogundu

Auch der FC Augsburg reist mit Rückenwind an: Unter Manuel Baum blieb der FCA zuletzt vier Ligaspiele unbesiegt (zwei Siege, zwei Remis) und gewann die vergangenen zwei Partien sogar jeweils nach Rückstand – erstmals seit Oktober 2023 wieder ein solcher Doppel-Dreier. Das 2:1 in München am 19. Spieltag beendete eine Serie von sieben sieglosen Auswärtsauftritten; ein weiterer Erfolg heute würde erstmals seit März 2025 zwei Auswärtssiege in Folge bedeuten. Neu in der Offensive ist der 19-jährige Nigerianer Uchenna Ogundu, der mit Tempo und Tiefgang zusätzliche Optionen bietet. Michael Gregoritsch reist mit starker Bilanz an: Gegen Mainz war er bereits an sieben Bundesliga-Toren direkt beteiligt (6 Tore, ein Assist) – persönlicher Bestwert.

Spieler im Fokus und statistische Besonderheiten

Nadiem Amiri erzielte in vier Bundesliga-Spielen nacheinander ein Tor und stellte mit sieben Saisontreffern bereits seine persönliche Bestmarke ein; fünf seiner Treffer markierte er vom Elfmeterpunkt und könnte damit heute den vereinsinternen Rekord von Daniel Brosinski (acht Strafstoßtore) einstellen. Winterneuzugang Philipp Tietz traf in beiden bisherigen Heimspielen für Mainz direkt oder bereitete vor – nach seinem Wechsel vom FC Augsburg hat er bereits zwei Scorerpunkte für den FSV gesammelt, mehr als in zehn Hinrunden­einsätzen für den FCA. Beide Teams teilen sich ligaweit mit Stuttgart den Höchstwert an herausgespielten Großchancen im Kalenderjahr 2026, doch weder Mannschaft erzielte bislang ein Tor nach einer Passsequenz von zehn oder mehr Stationen. Zuletzt erhielten die 05er in vier Partien hintereinander gegen Augsburg die erste Gelbe Karte; drei der vergangenen zehn direkten Duelle sahen zudem einen Platzverweis.

