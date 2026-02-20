Bundesliga heute: Mainz - Hamburger SV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.02.2026 • 17:30 Uhr Mainz 05 empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der 1. FSV Mainz 05 heute Abend um 20:30 Uhr (LIVETICKER) in der MEWA Arena den Hamburger SV empfängt, ist das 0:4 aus dem Hinspiel noch präsent. Nie verlor Mainz in dieser Saison höher. Für den Aufsteiger aus Hamburg war es zugleich der bislang deutlichste Erfolg.

Historisch können die Rheinhessen dennoch selbstbewusst antreten: Die letzten beiden Bundesliga-Heimduelle gegen die Rothosen vor deren Abstieg gewann Mainz jeweils. Außerdem fiel in den vergangenen sieben Pflichtspielen der Fischer-Elf stets mindestens ein Treffer in der ersten Halbzeit – ein Muster, das sich auch diesmal fortsetzen könnte.

Mainz - HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Urs Fischer muss heute auf Rechtsverteidiger Sylvan Widmer verzichten. Der Schweizer ist nach fünf Gelben Karten gesperrt und fehlt den Mainzern erstmals im Jahr 2026. Beim HSV steht Trainer Merlin Polzin Innenverteidiger Luka Vuskovic nicht zur Verfügung: Der Kroate sah zuletzt die fünfte Gelbe.

Heimserie der Nullfünfer trifft auf formstarken Aufsteiger

Mainz 05 reist mit drei Bundesliga-Heimsiegen in Folge an – so einen Lauf legten die Rheinhessen zuletzt über den Jahreswechsel 2024/25 hin. Allerdings setzte es in dieser Spielzeit bereits drei Niederlagen gegen Aufsteiger, Ligahöchstwert und eingestellter Vereinsnegativrekord.

Der HSV wiederum ist seit fünf Rückrundenpartien ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis) und könnte mit einem dritten Dreier nacheinander einen Lauf wie zuletzt 2010/11 im Oberhaus bestätigen. Auswärts gelang den Hanseaten in den jüngsten fünf Versuchen allerdings nur ein Sieg, was die Aufgabe in der MEWA Arena nicht leichter macht.

Amiris Heimhunger und Königsdörffers Torlauf

Nadiem Amiri hat in 36 Prozent aller Saisonspiele für Mainz getroffen und in jedem seiner letzten drei Heimauftritte eingenetzt – gelingt ihm heute erneut ein Tor, wäre es statistisch gesehen ein gutes Omen: Die Nullfünfer gewannen die letzten fünf Partien, in denen Amiri erfolgreich war.

Auf Hamburger Seite richtet sich der Blick auf Ransford Königsdörffer. Der 24-Jährige wurde nach seinem Doppelpack gegen Union Berlin im Volksparkstadion mit Standing Ovations verabschiedet und traf zuletzt in zwei Bundesliga­spielen hintereinander.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.