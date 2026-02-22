Bundesliga heute: St. Pauli - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.02.2026 • 14:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr im Millerntor-Stadion der Anpfiff ertönt, bringt der SV Werder Bremen eine bemerkenswerte Historie mit: Von 19 Bundesliga-Duellen verloren die Grün-Weißen nur das allererste 1977, seither gab es 13 Siege und fünf Unentschieden.

Besonders auffällig: Werder gewann die letzten fünf Liga-Gastspiele am Millerntor – ein Vereinsrekord. Der FC St. Pauli hat also die undankbare Aufgabe, eine Serie zu beenden, die fast fünf Jahrzehnte Bestand hat.

St. Pauli - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

Zwar blieb St. Pauli in den vergangenen acht Bundesligapartien bei nur einem Sieg, doch vor eigenem Publikum zeigt die Elf von Trainer Alexander Blessin zuletzt ein anderes Gesicht: Vier Heimspiele ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Remis) stehen zu Buche, womit der Aufsteiger erstmals seit dem Comeback im Oberhaus eine derart lange Serie auf dem Kiez vorweisen kann.

Bremen reist dagegen mit neun sieglosen Auswärtsauftritten an und erzielte in den letzten vier Gastspielen kein Tor. Ein weiteres torloses Spiel in der Fremde würde den eingestellten Negativrekord der Hanseaten bedeuten.

Trainerbänke: Blessins Routine versus Thiounes Fehlstart

Beim Anpfiff sitzt Alexander Blessin auf der St. Pauli-Bank und vertraut weiterhin auf eine der ältesten Startformationen der Liga (Ø 27 Jahre 234 Tage). Ihm gegenüber nimmt Daniel Thioune Platz, der mit seinem jungen Werder-Kader (Ø 25 Jahre 105 Tage) bislang Lehrgeld zahlt: Zwei Niederlagen in den ersten beiden Bundesligaspielen machten ihn erst zum dritten Coach der Vereinsgeschichte mit diesem Fehlstart.

Wettbewerbsübergreifend liegt seine Siegquote gegen St. Pauli bei lediglich zehn Prozent – niedriger ist sie nur gegen Hannover 96. Spieler unter 22 Jahren standen bei Werder bereits 57-mal in der Startelf, bei St. Pauli noch kein einziges Mal.

Rahmenbedingungen: DFB-Strafe, Torflauten und fehlende Großchancen

Unmittelbar vor dem Nordduell floss eine DFB-Geldstrafe von 260.000 Euro wegen unsportlichen Fan-Verhaltens in Werders Vorbereitungswoche ein; bis zu 87.000 Euro dürfen die Bremer in Präventionsmaßnahmen investieren.

Sportlich plagen beide Klubs offensive Sorgen: Werder stellte bislang nur 22 Treffer, St. Pauli gar 20 – die Plätze 16 und 17 der Bundesliga. Auch bei den herausgespielten Großchancen rangieren beide Teams mit 32 (Werder) und 35 (St. Pauli) ligaweit ganz hinten. Vor allem die Effizienz der Gastgeber ist ausbaufähig: Nur 23 Prozent ihrer Großchancen finden den Weg ins Netz, Tiefstwert der Liga.

