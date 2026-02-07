Bundesliga heute: St. Pauli - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.02.2026 • 12:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den VfB Stuttgart. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 07. Februar 2026, steigt um 15:30 Uhr das Bundesliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem VfB Stuttgart im Millerntor-Stadion. Die Hamburger Kiezkicker gehen mit lediglich 14 Punkten aus 20 Partien in ihren erst zweiten Heimauftritt des Jahres und erleben damit ihre zweitschwächste Bundesligasaison nach 2001/02. Ganz anders die Schwaben: Mit 39 Zählern spielen sie unter Trainer Sebastian Hoeneß ihre geteilte drittbeste Zwischenbilanz seit Einführung der Drei-Punkte-Regel und reisen nach sieben Ligaspielen ohne Niederlage (fünf Siege, zwei Remis) an die Elbe.

St. Pauli - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

Coach Alexander Blessin betonte bereits nach dem 0:3 im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen, sein Team müsse „gegen den Ball aggressiver“ werden – eine Erkenntnis, die auch für die Liga gilt. St. Pauli stellt mit nur 18 Treffern die schwächste Offensive der Saison und blieb schon achtmal ohne eigenen Torerfolg. Positiv: Zu Hause ist der Aufsteiger seit drei Partien ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis). Doch die Statistik mahnt: In den vergangenen acht Heimspielen gegen Stuttgart kassierten die Braun-Weißen immer mindestens ein Gegentor.

VfB Stuttgart reist mit Pokal-Euphorie und Offensivpower ans Millerntor

Der VfB Stuttgart tankte unter der Woche weiteres Selbstvertrauen: Beim 3:0 in Kiel zog der Titelverteidiger zum dritten Mal in vier Jahren ins DFB-Pokal-Halbfinale ein, wenn auch das 1:0 von Torjäger Deniz Undav wegen eines umstrittenen Kontakts mit KSV-Keeper Timon Weiner nach Abpfiff für Diskussionsstoff sorgte. In der Liga führt Undav seit dem 8. Spieltag mit 14 Scorer-Punkten (elf Tore, drei Assists) das interne Ranking an und traf in den letzten fünf Auswärtspartien stets mindestens einmal. Sebastian Hoeneß steht nach 52 Bundesliga-Siegen nun schon auf einer Stufe mit Felix Magath in der VfB-Historie; ein weiterer Erfolg würde ihn zu Helmut Benthaus auf Rang zwei aufschließen lassen.

Bilanz, Besonderheiten und Statistik vor FCSP – VfB

Historisch spricht vieles für die Gäste: St. Pauli gewann nur eines der letzten 13 Pflichtspiel-Duelle (1:0 in Stuttgart im Dezember 2024), elfmal jubelte der VfB. Die letzten beiden Aufeinandertreffen entschieden die Schwaben zu Null für sich. Auffällig: In den jüngsten drei direkten Begegnungen wurde jeweils auf den Punkt gezeigt – ein Strafstoß könnte also erneut eine Rolle spielen. Stuttgart verbuchte in drei der vergangenen zehn Auswärtsspiele sogar Siege in beiden Halbzeiten, während St. Pauli saisonübergreifend seit sechs Bundesligapartien sieglos ist (drei Remis, drei Niederlagen) und ligaweit die wenigsten Punkte im genannten Zeitraum sammelte.

