Bundesliga heute: Stuttgart - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 15:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 22. Bundesliga-Spieltag führt den 1. FC Köln am Samstagabend (18.30 Uhr) in die Stuttgarter MHPArena, wo der VfB seit sechs Pflichtpartien gegen die Rheinländer ungeschlagen ist (vier Siege, zwei Remis). Der letzte Kölner Erfolg in diesem Duell liegt über vier Jahre zurück: Im Dezember 2021 gewann der Effzeh letztmals mit 1:0. Für Sebastian Hoeneß, der am Samstag auf der Bank der Schwaben Platz nimmt, ist Köln sogar so etwas wie ein Lieblingsgegner: In sieben Bundesliga-Duellen verlor er nie (sechs Siege, ein Unentschieden). Mit einem weiteren Dreier würde Hoeneß seine 53. Bundesliga-Partie als VfB-Coach gewinnen und damit in der Vereinsstatistik zu Helmut Benthaus aufschließen.

Stuttgart - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber müssen voraussichtlich auf den erkälteten Angelo Stiller verzichten, wie Hoeneß bestätigte. Der 24-Jährige fehlte bislang im Training, eine rechtzeitige Genesung erscheint fraglich. Wieder an Bord ist dagegen Tiago Tomás: Der portugiesische Angreifer, bislang mit Oberschenkelproblemen außer Gefecht, gilt als Option und bringt die von Hoeneß vermisste Tiefe ins Offensivspiel. An vorderster Front bleibt Deniz Undav das Zugpferd: Der Angreifer traf in 38 Prozent der VfB-Partien und gab ligaweit die meisten Abschlüsse pro 90 Minuten ab (fünf). Auch Jamie Leweling unterstreicht seine Form – vier Treffer im Jahr 2026 bedeuten bereits Bestwert im Team.

Kwasniok setzt auf „Professionalität“ – Effzeh vorzeitig auf Reisen

Der 1. FC Köln verließ seine Karnevalshochburg schon am Donnerstag, um sich am DFB-Campus in Frankfurt in Ruhe auf das Topspiel vorzubereiten. Trainer Lukas Kwasniok, der auf der Bank der Gäste Platz nehmen wird, sucht damit gezielt Ablenkungslosigkeit: In den letzten 26 Jahren hatten die Kölner rund um die närrischen Tage nur drei Liga-Siege geholt. Personell sieht es entspannter aus: Die Offensivkräfte Said El Mala und Ragnar Ache sowie Innenverteidiger Dominique Heintz stehen nach Verletzungspausen wieder zur Verfügung; bei Isak Johannesson wird kurzfristig entschieden. Jan Thielmann kommt nach seinem dritten Saisontor mit Selbstvertrauen – damit hat er bereits seinen persönlichen Bundesliga-Bestwert eingestellt.

