Bundesliga heute: Union Berlin - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.02.2026 • 17:30 Uhr Union Berlin empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt im Stadion An der Alten Försterei. Trotz einer positiven Bilanz gegen die SGE steckt das Team von Trainer Steffen Baumgart in einer ungewohnt schwierigen Phase.

Union ist erstmals in seiner Bundesliga-Historie ohne Sieg in die ersten fünf Ligapartien eines Kalenderjahres gestartet (drei Remis, zwei Niederlagen) und geriet in allen fünf Begegnungen früh in Rückstand.

Union - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Neue Ära bei Eintracht Frankfurt

Bei Eintracht Frankfurt beginnt unter dem neuen Chefcoach Albert Riera eine neue Ära. Der 43-Jährige, der NK Celje als souveränen Spitzenreiter verließ, leitet an der Alten Försterei sein erstes Pflichtspiel an der SGE-Seitenlinie.

Im Vorfeld hatte Sportvorstand Markus Krösche die Führung von Rieras Vorgänger Dino Toppmöller als zu lasch kritisiert: Das Team habe sich „verselbstständigt“. Die Zahlen geben ihm Recht: Frankfurt ist seit acht Pflichtspielen sieglos (drei Remis, fünf Niederlagen), kassierte in den vergangenen fünf Ligaauftritten jeweils drei Gegentore und stellt mit 45 Gegentoren den Ligahöchstwert.

Frühe Tore sind wahrscheinlich

Die Daten deuten auf frühe Tore hin: In 85 Prozent der Frankfurter Saisonspiele sowie in allen ihren letzten sieben Auswärtsauftritten fiel ein Treffer vor der Pause. Auch Union war zuletzt für Spektakel gut, ließ jedoch in den vergangenen fünf Partien stets das erste Tor zu.

Frankfurt reist derweil mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Auswärtsspielen an, bringt aber die Serie von Treffern in beiden Halbzeiten in den jüngsten drei Gastauftritten mit nach Berlin.

Wird 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.