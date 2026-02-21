Bundesliga heute: Wolfsburg - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.02.2026 • 12:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der VfL Wolfsburg am heutigen Samstag (Anstoß 15:30 Uhr) den FC Augsburg in der Volkswagen Arena empfängt, trifft die heimschwächste Mannschaft der laufenden Bundesliga-Saison (nur neun Punkte zu Hause) auf ihren auswärts ebenfalls strauchelnden Kontrahenten.

Die Bilanz spricht dabei klar für die Fuggerstädter: Seit acht Duellen ist der FCA gegen die Wölfe unbesiegt (fünf Siege, drei Remis) und hat in der Bundesliga nur gegen Werder Bremen genauso viele Zähler gesammelt (43).

Wolfsburg - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Niedersachsen gehen mit einem Vereins-Negativrekord von 17 Bundesliga-Heimspielen ohne Weiße Weste in die Partie, zudem kassierte der VfL in seinen vergangenen 15 Pflichtspielen stets mindestens einen Treffer. Besonders auffällig: 28 Gegentore nach der Pause sind Ligahöchstwert.

Offensiv ruht viel auf den Schultern von Mohamed Amoura, der in 32 Prozent der Wolfsburger Saisonspiele eingenetzt und in 50 Bundesliga-Einsätzen beachtliche 29 Scorerpunkte (18 Tore, elf Vorlagen) gesammelt hat. Seine Effektivität wird dringend gebraucht, denn noch nie holte der VfL nach Führungen so wenige Punkte wie in dieser Spielzeit – satte 20 Zähler gingen bereits verloren.

Augsburgs Formkurve: Starker Rückrundenstart trotz Auswärtsdefizit

Der FC Augsburg präsentiert sich nach der Winterpause verbessert und holte zehn Punkte aus den ersten fünf Rückrundenspielen – Klubrekord eingestellt. Drei Siege in den vergangenen vier Begegnungen unterstreichen den Aufwärtstrend, wobei Alexis Claude-Maurice mit fünf Scorern in sieben Partien 2026 besonders heraussticht. Allerdings blieb der Franzose in den letzten elf Auswärtsspielen ohne direkte Torbeteiligung.

Generell fühlt sich der FCA in der Fremde unwohl: Nur ein Dreier sprang aus den letzten neun Gastspielen heraus, in sämtlichen fünf jüngsten Auswärtspartien lag Augsburg 0:1 zurück und wartet seit 14 Reisen auf eine Weiße Weste. Die Offensive muss zudem ohne Samuel Essende auskommen, der Anfang der Woche für rund 4,5 Millionen Euro zu den Young Boys Bern wechselte.

Statistische Brennpunkte: Elfmeter-Gefahr und Kopf-an-Kopf-Duelle

Beim Aufeinandertreffen in der Volkswagen Arena könnte der Blick auch auf den Punkt gehen: Wolfsburg verursachte in dieser Saison bereits acht Strafstöße – Liga-Höchstwert –, der FCA rangiert mit sieben direkt dahinter. Paradox: In 29 Bundesliga-Duellen beider Klubs wurden erst drei Elfmeter gepfiffen, seit 21 Vergleichen keiner mehr. Zudem trafen in vier der vergangenen sechs Wolfsburger Heimspiele gegen Augsburg beide Teams, darunter bei mehreren Unentschieden.

Wird VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.