Bundesliga heute: Wolfsburg - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.02.2026 • 12:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute Borussia Dortmund. Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 7. Februar 2026, empfängt der VfL Wolfsburg Borussia Dortmund um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. Es ist das 23. Pflichtspielduell der Klubs seit dem DFB-Pokal-Finale 2015, seither sprangen für die Wölfe lediglich zwei Siege (zwei Remis, 18 Niederlagen) heraus. Besonders bitter: In 13 der letzten 19 Aufeinandertreffen blieb Wolfsburg ohne eigenen Treffer, die jüngsten beiden Partien gingen sogar torlos verloren. Vor heimischer Kulisse holten die Niedersachsen zuletzt immerhin sieben Punkte aus vier Bundesliga-Spielen – so viele wie in den 14 Heimauftritten zuvor zusammen.

Wolfsburg - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Daniel Bauer kämpft weiter mit großen Abwehrsorgen: 42 Gegentreffer bedeuten die drittschwächste Defensive der Liga, zudem wartet Wolfsburg seit zwölf Bundesliga-Partien auf eine Weiße Weste. Hoffnungsträger ist der kurz vor Transferschluss verpflichtete Innenverteidiger Jonas Adjetey, der für rund 9,5 Millionen Euro vom FC Basel kam und als schnell sowie zweikampfstark gilt. Gleichzeitig fehlt Abwehrchef Moritz Jenz aufgrund einer Gelbsperre – brisant, da er bislang die beste Passquote (89,5 %) und Zweikampfstatistik (66,7 %) im Team vorweisen kann. Jeanuel Belocian, per Leihe von Bayer Leverkusen gekommen, rückt damit noch stärker in den Fokus.

Borussia Dortmund unter Niko Kovac: Serie hält, Guirassy trifft, Inácio rückt auf

Der von Niko Kovac trainierte BVB reist mit 45 Punkten und einer 13-Spiele-Serie ohne Niederlage (neun Siege, vier Remis) nach Niedersachsen – so gut standen die Schwarz-Gelben nach 20 Spieltagen zuletzt 2018/19 da. Beim 3:2 gegen Heidenheim drehte Serhou Guirassy mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack seit August 2025 erstmals in dieser Saison einen Rückstand. Defensiv glänzt Dortmund mit ligaweiten Bestwerten: zehn Zu-null-Spiele und nur vier Gegentreffer in ersten Halbzeiten. Perspektivisch baut Kovac auch auf die Jugend – U17-Weltmeister Samuele Inácio trainiert seit dieser Woche regelmäßig mit den Profis und soll behutsam herangeführt werden.

Statistische Brennpunkte: Frühe Treffer programmiert – Standards als Schlüssel

In Wolfsburger Heimspielen fällt seit zwölf Partien stets mindestens ein Tor vor der Pause; ligaweit sind die „Wölfe“ zudem Spitzenreiter bei Treffern in der Anfangsviertelstunde (acht). Dortmund hingegen ließ in den ersten 15 Minuten erst ein Gegentor zu und hält damit den Ligabestwert. Beide Teams unterscheiden sich auch in ruhenden Bällen: Während der BVB bereits 15 Standardtore verbucht (fünf der letzten sieben Treffer), kommt Wolfsburg nur auf sechs und kassierte selbst 13 Gegentore nach ruhenden Situationen. Hinzu kommt: In den vergangenen sechs Wolfsburger Heimspielen trafen stets beide Mannschaften – ein Muster, das gegen die abwehrstarken Dortmunder vor einer echten Bewährungsprobe steht.

Wird VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.