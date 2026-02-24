Bundesliga: HSV schreibt Geschichte mit Sondertrikot

Samuel Kucza 24.02.2026 • 13:29 Uhr Das neue Sondertrikot des Hamburger SV sorgt für einen historischen Verkaufsboom: Bereits 70.000 Exemplare sind verkauft.

Der Hamburger SV hat mit seinem neuen Sondertrikot einen echten Volltreffer gelandet. Wie der Klub mitteilte, wurde das Trikot innerhalb von nur sechs Tagen bereits 70.000-mal verkauft – so oft wie kein anderes Trikot in der Vereinsgeschichte zuvor.

Anlässlich seines 1887. Bundesliga-Spiels hatte der 1887 gegründete Traditionsklub unter dem Motto „Sturm und Glanz“ das besondere Trikot auf den Markt gebracht und es beim 1:1 Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 erstmals getragen.

„Das beliebteste Jersey der Vereinsgeschichte“

Bereits am 17. Februar war das Trikot in allen stationären Fanshops und im Onlineshop vergriffen, einen Tag später auch bei den Ausrüstern Adidas und 11Teamsports. Rund 20.000 Exemplare gingen allein in den ersten 24 Stunden über den Ladentisch.

Nachdem der HSV eine Nachbestellung ermöglicht hatte, kamen bis Sonntagabend weitere rund 50.000 Bestellungen hinzu. „Mit diesen insgesamt 70.000 Verkäufen ist das Sondertrikot das bisher beliebteste Jersey der Vereinsgeschichte“, teilte der HSV stolz mit.

Damit übertrifft das Sondermodell sogar das Heimtrikot aus der Aufstiegssaison 2024/25 sowie das aktuelle Heimjersey. Besonders auffällig: 90 Prozent der Bestellungen enthielten einen Flock, die Hälfte davon mit dem Sonderflock „1887 Bundesligaspiele“.

Das weiß gehaltene Trikot mit drei breiten blauen Querstreifen und goldenen Elementen – darunter die Rückennummer – traf offenbar genau den Nerv der Fans.

Geduld bis zum Sommer gefragt

Allerdings müssen viele Käufer Geduld mitbringen. Die Auslieferung der Nachbestellungen soll erst in rund vier Monaten beginnen. Erst in Richtung des Saisonwechsels im Sommer sollen die betroffenen Fans beliefert werden.