Bundesliga: Lob für neuen Werder-Trainer

SID 06.02.2026 • 13:58 Uhr Werder hat unter der Woche den Trainer gewechselt. Die Breisgauer stellen sich deshalb auf eine etwas andere Aufgabe ein.

Julian Schuster stellt sich mit dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg auf ein neustrukturiertes Werder Bremen unter dem neuen Coach Daniel Thioune ein. „Was kann ein Trainer in kurzer Zeit verändern: Das sind Dinge, was die Haltung und die Defensive angeht. Da wird der Fokus drauf gewesen sein“, sagte Schuster auf der Pressekonferenz. Er kenne Thioune, der an der Weser unter der Woche den entlassenen Horst Steffen ersetzte, nicht persönlich.

Nach außen komme der neue Bremer Coach allerdings „sehr angenehm rüber, scheint von der Persönlichkeit ein toller Mensch zu sein, zeigt viel Demut“.

Vom Trainerwechsel des Gegners wolle sich sein Team am Samstag (15.30 Uhr) aber nicht beirren lassen, vielmehr die gewohnte Heimstärke ausspielen.