Bundesliga: Magath vor Sensations-Comeback?

Maximilian Huber 24.02.2026 • 17:05 Uhr Felix Magath kann sich offenbar eine Rückkehr zum VfL Wolfsburg vorstellen. Im Aufsichtsrat der Niedersachsen soll der Name als potenzieller „Feuerwehrmann“ diskutiert werden.

Kommt es beim VfL Wolfsburg zu einem sensationellen Comeback? Wie Bild und der NDR berichten, wird im Aufsichtsrat der Niedersachsen der Name Felix Magath diskutiert - und zwar als Trainer.

Unter Daniel Bauer befindet sich der VfL Wolfsburg in einer Talfahrt. Der Klub steht nach 23 absolvierten Spieltagen punktgleich mit dem Abstiegs-Relegationsplatz auf Rang 15. Auch deshalb wird in Wolfsburg ein erneuter Trainerwechsel diskutiert - und Magath selbst kann sich laut verschiedenen Medienberichten eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte vorstellen.

Benaglio als Befürworter im Aufsichtsrat?

Der 72-Jährige feierte im Jahr 2009 mit den Wölfen den Gewinn der Deutschen Meisterschaft und rettete den Klub zwei Jahre später vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga.

Zu seinen größten Befürwortern im VfL-Aufsichtsrat soll der Schweizer Diego Benaglio gehören. Der Meistertorhüter von 2009 ist seit 2025 im Aufsichtsrat der Wölfe, auch VW-Boss Oliver Blume soll sich eine Magath-Rückkehr vorstellen können.

Wie der NDR berichtet, gibt es allerdings auch Mitglieder, die einem Magath-Engagement kritisch gegenüberstehen. Vor allem die Art und Weise der Menschen- und Spielerführung der Trainer-Legende soll ein Dorn im Auge sein.

Wolfsburg-Geschäftsführer Peter Christiansen hatte VfL-Cheftrainer Daniel Bauer am Wochenende trotz der 2:3-Niederlage gegen Augsburg den Rücken gestärkt. Ob Bauer trotz dessen bis zum Saisonende Cheftrainer bleibt, ist offen.