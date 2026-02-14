Bundesliga: Matthäus sauer nach Schauspiel-Szene von Stuttgart-Star

Vincent Wuttke 14.02.2026 • 23:01 Uhr Ermedin Demirovic schindet im beim Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln Zeit. Experte Lothar Matthäus reagiert gereizt und fordert einen Platzverweis.

Ermedin Demirovic war mit seinem Doppelpack der Matchwinner des VfB Stuttgart beim 3:1 gegen den 1. FC Köln. Doch mit einer Szene sorgte er für viel Unmut bei Lothar Matthäus. Der Experte forderte sogar einen Platzverweis für den Stürmer.

Was war passiert? In der 89. Minute prallte Demirovic in einem Zweikampf mit Kölns Sebastian Sebulonsen zusammen. Ein Foul lag deutlich zu sehen nicht vor. Doch Stuttgarts Torjäger legte sich danach auf den Rasen.

Matthäus genervt von Demirovic

Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss meinte dazu: „Demirovic zerschellt an Sebulonsen.“ Da reagierte Matthäus schon angesäuert: „Ja. Aber durch seine eigene Bewegung. Dazu will ich gar nichts sagen. Da will ich nichts sagen.“

Fuss forderte ihn jedoch auf: „Sag es. Sag es doch!“ Da legte Matthäus verbal deutlich nach: „Gelb-Rote Karte normalerweise – für mich. Das ist Schauspielerei. Der wollte schon zweimal vorher aufstehen. Das hat er nicht nötig, auch wenn du vorher sagst, es gehört zu seinem Spiel. Der lacht sich kaputt im Nachhinein. Hat 20 Sekunden von der Uhr genommen – der Schiedsrichter musste auch noch herlaufen. Dann steht er auf und hat nichts mehr. Nein.“

Kurios: Nach dem Spiel war ausgerechnet Demirovic bei Sky am Tisch zu Gast und traf dort auf den deutschen Rekordnationalspieler.

Stuttgart-Star gibt Zeitspiel zu

Die Regie spielte die Szene noch einmal extra ein: Matthäus zeigte sich schon versöhnlicher: „Er hätte auch ein paar Sekunden früher aufstehen können. Aber das gehört dazu. Abgezockt ist er – habe ich ja vorher gesagt. War aber keine Absicht vom Kölner Spieler.“

In der 60. Minute foulte Demirovic übrigens noch Sebulonsen und sah die Gelbe Karte. Das merkte sich der Stuttgarter.

„Ich habe ihm halt gesagt: ‚Steht auf.‘ Wenn er aufsteht, kriege ich die Gelbe wahrscheinlich nicht. Ich mache dann auch ein bisschen mehr draus. Klar trifft er mich. Ich bin dann auch platt. Will einfach ein paar Sekunden Ruhe“, erklärte der Doppeltorschütze die Vorgeschichte.

Matthäus fing an zu lachen: „Das ist dann die Entschuldigung, dass er fünf Sekunden länger liegenbleiben konnte.“

Demirovic sorgt für Lacher

Sky-Moderator Sebastian Hellmann mischte sich noch ein und meinte: „Mit ganz viel Pech die zweite Gelbe – wegen Schauspielern.“